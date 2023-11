Apple met la dernière touche à une batterie plus endurante et plus rapide pour les iPhone

Des sources bien intégrées dans la chaîne logistique d’Apple affirment que la firme de Cupertino peaufine les derniers détails d’une batterie pour smartphones qui s’annonce révolutionnaire.

Les produits d’Apple, les iPhone plus spécifiquement, ont un problème de batterie. Ils sont toujours plus performants, mais consomment toujours plus d'énergie. Des utilisateurs rapportent ainsi que la capacité de leur iPhone 14 se dégrade en moins d’un an et pire encore, il se murmure que les accus des iPhone 15 se vident encore plus vite que ceux de leurs prédécesseurs. Tim Cook est bien conscient de ce problème, et il a chargé les ingénieurs de l’Apple Park de concevoir une batterie innovante qui se chargerait plus vite, offrirait une meilleure autonomie et dont les anodes et les cathodes résisteraient à l’épreuve du temps.

À lire — Smartphones avec la meilleure autonomie : lequel acheter en 2023 ?

D’après le site ETNews, le géant californien ne serait pas loin d’avoir trouvé la formule magique qui lui permettrait d’intégrer cette batterie dans les iPhone. Depuis quelques années, Apple s’attache à concevoir ses propres composants. C’est ce que l’on constate avec les puces Silicon A17 Pro des iPhone 15, mais aussi avec les SoC M3 qui intègrent le processeur central ainsi que le GPU des nouveaux MacBook. Il n’est donc pas surprenant que la compagnie se penche sur les batteries de ses produits.

Apple va proposer des batteries révolutionnaires pour les iPhone, mais il faudra patienter un peu

D’après le site coréen, « Apple développe une batterie de nouvelle génération en vue d’une commercialisation en 2025 » ou plus tard. On peut donc imaginer que cette batterie à la composition chimique très différente du mélange actuel à base de nickel, de cobalt, de manganèse, et d’aluminium. Par ailleurs, l’utilisation de nanotubes de carbone devrait permettre d’augmenter la surface de conductance électrique de l’accumulateur, ce qui devrait améliorer la performance des petites batteries.

À lire — Les batteries des smartphones devront être faciles à remplacer d’ici 2027, même de l’iPhone

D’après les sources du site, cette nouvelle technologie devrait, en définitive, profiter aux iPhone, mais aussi au Vision Pro, puisque la popularisation « du Metaverse et de la réalité mixte va faire augmenter la demande de batteries haute performance ».