Apple Magic Mouse et Magic Keyboard : ils passent à petit prix pour la fin des Jours Flash Prime !

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des Jours Flash Prime organisés par Amazon. Vous avez un Mac ou un iPad et vous souhaitez ajouter une souris ou un clavier ? Les Apple Magic Mouse et Magic Keyboard sont actuellement à leur prix le plus bas, vite !

Les Jours Flash Prime se passent du 8 au 9 octobre sur Amazon. Durant cette courte période, de nombreux équipements high-tech sont à prix cassé. Les produits Apple n’y échappent pas. Ainsi, la souris Magic Mouse se retrouve à 55 € au lieu de 85 €. Cette promotion est réservée aux abonnés Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, il est encore temps de profiter des 30 jours d’essai gratuit offerts par Amazon.

La Magic Mouse est une souris sans fil compatible avec les Mac mais aussi les iPad via le Bluetooth. Grâce à sa batterie longue durée intégrée, vous profitez d’une autonomie pouvant atteindre aisément 2 mois d’utilisation. Pour la recharger, il vous suffit de la brancher à l’aide du câble USB‑C fourni. Son design au style minimaliste est fidèle aux produits Apple. Elle a été optimisée pour être facile à prendre en main et à déplacer. La surface Multi-Touch vous permet d’effectuer des actions à l’aide de gestes simples. Vous pouvez par exemple balayer pour passer d’une page à l’autre ou faire défiler les contenus.

Durant les Jours Flash Prime, l’Apple Magic Keyboard est aussi en promotion. Ce clavier sans fil vous offre une frappe confortable. Comme il est compact et ne pèse que 239 gramme, vous pouvez facilement le transporter dans un sac. Il est normalement en vente à 109 € mais Amazon l’affiche à seulement 83 €. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.