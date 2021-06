Apple lancerait un MacBook Air haut de gamme avec puce M1X d’ici fin 2021

Apple aurait l'intention d'annoncer une nouvelle génération de MacBook Air d'ici la fin de l'année 2021. Plus haut de gamme, ce nouveau PC portable se distinguerait par un design inspiré des derniers iMac, iPad et iPhone. Au sein de l'ordinateur, on devrait trouver la puce Apple M1X. On fait le point sur les rumeurs.

Citant les informations partagées par Mark Gurman, éminent journaliste chez Bloomberg, l'analyste Ming-Chi Kuo et l'informateur Jon Prosser, nos confrères de MacRumors prophétisent l'arrivée d'un nouveau MacBook Air.

Avec ce nouvel ordinateur orienté plus premium, Apple proposerait un nouveau design plus anguleux directement inspiré des iPhone 12, de l'iPad Pro et de l'iMac. On y découvrirait des tranches plates, qui rappellent les anciens iPhone, à la place des bords fins et effilés qu'on trouve sur les MacBook Air actuellement en vente.

Nouveau design, puce Apple M1X et écran mini-Led, voici le futur MacBook Air

Le ‌MacBook Air‌ deviendra considérablement plus fin, avance Jon Prosser. Les touches de fonction seraient plus spacieuses et le trackpad serait plus discret. La firme de Cupertino déclinerait ce MacBook Air en plusieurs coloris, comme c'est le cas pour l'iMac M1 : vert, bleu, violet rose, orange et jaune..

Certains bruits de couloir veulent qu'Apple intégrerait un écran mini-LED, similaire à celui qui recouvre l'iPad Pro 5G, et un port de charge MagSafe analogue à celui des iPhone 12. Du reste, Apple se contenterait d'ajouter deux ports USB-C à la machine.

Sans surprise, le PC portable sera alimenté par la puce M1X (ou M2) développée par Apple Silicon. Ce chipset, successeur direct du SoC M1 qui alimente les iMac, iPad Pro et les MacBook, embarquerait 8 coeurs et jusqu'à 10 coeurs dédiés à la puissance graphique. Apple s'appuierait sur une nouvelle technologie de gravure en 5 nm, le process N5P. Ce procédé de gravure permettrait encore de réduire la consommation d'énergie des puces.

D'après les informations de Mark Gurman, Apple pourrait bien annoncer ce nouveau MacBook Air dans le courant du second semestre de 2021, probablement en automne, voire début 2022. C'est également l'avis de Jon Prosser. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

Source : MacRumors