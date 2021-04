Apple M2 : la puce ARM des MacBook 2021 entre en production

L'Apple M2, le processeur ARM qui succédera à la puce M1, vient d'entrer en production. Le composant alimentera les futurs MacBook de la marque, dont le prochain MacBook Pro 14/16 pouces. Avec ce nouvel SoC, Apple va accélérer l'abandon des processeurs Intel sur les ordinateurs de son catalogue.

L'an dernier, Apple a levé le voile sur M1, un processeur basé sur l'architecture ARM et développé par Apple Silicon. Rapidement, le géant de Cupertino a annoncé une batterie de nouveaux ordinateurs alimentés par les puces M1, dont les MacBook Air, les MacBook Pro et, plus récemment, un nouvel iMac. Cette puce M1 offre une meilleure autonomie aux PC de la marque américaine. La puce M1 est en effet nettement moins énergivore que les solutions Intel.

Sans surprise, Apple a déjà développé une nouvelle puce basée sur l'architecture ARM, Apple M2. D'après les informations obtenues par nos confrères de Nikkei Asia, la firme californienne vient de lancer la production de masse du processeur. La gravure des puces est confiée à TSMC. L'entreprise s'appuierait sur une nouvelle technologie de gravure en 5 nm, le process N5P. Cette nouvelle solution permettrait encore de réduire la consommation d'énergie des puces.

La puce Apple M2 des futurs MacBook Pro 2021

En lançant rapidement une puce M2, Apple souhaite accélérer la disparition des puces Intel de ses produits. “C'est maintenant une tendance irréversible qu'Apple n'utilise finalement que ses propres puces dans ses produits informatiques. Apple a fait ses débuts avec succès, et l'expérience a été satisfaisante au vu des retours généraux des clients” estime Joey Yen, analyste chez IDC, interrogé par Nikkei.

Sur le même sujet : iMac M1 – la prise d’alimentation magnétique sert aussi de port Ethernet 1 Gb/s

Les premières livraisons de l'Apple M2 sont prévues dans le courant du mois de juillet 2021, affirme Nikkei, citant “des sources bien informées à ce sujet”. Aux dernières nouvelles, le processeur ARM sera intégré aux futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les deux machines sont attendues dans le courant du second semestre de l'année. Au vu des habitudes de la marque, on peut s'attendre à une keynote en novembre dédié à ses nouveaux ordinateurs. On vous en dit plus dès que possible sur M2. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Nikkei