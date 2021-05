MacBook Air M2 : design inspiré des iPhone 12 et des coloris façon iMac

Le MacBook Air M2, le prochain ordinateur portable d'Apple, se dévoile des mois avant l'annonce. D'après un informateur, Apple s'inspirerait des bords plats des iPhone 12 de l'iPad Pro. La marque proposerait désormais une foule de coloris pastels, comme sur les derniers iMac. Un rendu dévoile dans les détails le design de ce futur MacBook grand public.

Jon Prosser, célèbre leaker américain spécialisé dans la technologie, affirme avoir obtenu des images d'un MacBook optant pour un tout nouveau design. Pour l'informateur, il devrait s'agir du futur MacBook Air ou d'un simple “MacBook” standard. Quoi qu'il en soit, l'ordinateur devrait être alimenté par le processeur M2 développé par Apple Silicon. Selon des sources proches de l'industrie, Apple a déjà lancé la production de la puce qui succèdera au processeur M1.

Sur base de la photo volée obtenue par Prosser, le graphiste RendersByIan a mis au point des rendus 3D montrant le design de l'appareil. Ce futur MacBook Air M2 emprunte plusieurs éléments du design des iPhone 12 et des iPad Pro. On retrouve ainsi des tranches plates, qui rappellent les anciens iPhone, à la place des bords fins et effilés qu'on trouve sur les MacBook Air actuellement en vente.

Apple déclinerait le prochain MacBook Air en plusieurs coloris pastels

Le MacBook reprend aussi des éléments inaugurés sur l'iMac M1. Autour de l'écran, on trouve des bords blancs comme sur l'ordinateur de bureau. Apple opterait pour une dalle Mini-LED, comme sur le dernier iPad Pro, plutôt que sur un écran LCD ou AMOLED. Sous la dalle, on aperçoit une bordure blanche épaisse comme sur l'iMac. De son côté, le clavier est lui aussi très inspiré de l'iMac M1. On y retrouve le lecteur d'empreintes digitales TouchID avec un cercle sur la touche d'allumage.

Enfin , Apple déclinerait le MacBook Air M2 en plusieurs coloris pastels : vert, bleu, violet rose, orange et jaune. Comme c'est le cas avec les iMac M1 et les iPhone entrée de gamme, la marque californienne proposerait désormais plusieurs choix de couleur sur ses produits grand public. Le constructeur réserve les finitions métallisées sobres (argent, gris sidéral ou or) sur les terminaux orientés professionnels. Pour rappel, le MacBook Air M2, et plus généralement tous les terminaux avec SoC M2, ne sont pas attendus avant l'automne 2021.