Apple lève le voile sur les MacBook Pro 2021, Dune est déjà piraté, c’est le récap

Apple dévoile ses impressionnants MacBook Pro 2021 qui arriveront sur le marché le 26 octobre, un nouveau rapport de HP Wolf Security révèle que pirater un PC est à la portée de tout le monde, Dune est déjà disponible illégalement sur Internet un mois seulement après sa sortie, c’est le récap’ du jour.

On sait désormais tout sur les MacBook Pro 2021

Lors de sa keynote d’automne, Apple a levé le voile sur sa nouvelle génération d’ordinateurs haut de gamme, les MacBook Pro 2021. Ils seront dotés de deux puces maison : la M1 Pro, qui s’accompagne d’un GPU de 16 cœurs et la M1 Max dont le GPU de 32 cœurs devrait offrir des performances graphiques quatre fois plus élevées que le M1 standard. Les MacBook Pro seront proposés en 14 pouces et en 16 pouces et l’écran Liquid Retina XDR 120 Hz ProMotion offrira une fréquence de rafraîchissement élevée. Le géant de la Silicon Valley promet une autonomie de 21 heures et mise sur un port HDMI et un lecteur de cartes SD en plus des ports USB-C habituels. Les haut-parleurs ont été largement améliorés et une webcam 1080p a été intégrée. Les ordinateurs arriveront sur le marché ce 26 octobre 2021 mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Lire : MacBook Pro 2021 officiel : écran ProMotion, puce M1 Pro/Max…c’est une vraie révolution !

Pirater un PC sous Windows 10 n'a jamais été aussi simple

Un nouveau rapport de HP Wolf Security alarme sur les nouvelles techniques élaborées par les pirates informatiques. Le rapport révèle que le piratage de PC se démocratique et que n’importe qui peut désormais s’y adonner. Il fait notamment référence aux failles zero-day qui, bien que patchées au bout de quatre jours par Microsoft, ont permis aux pirates de développer des programmes simples d’utilisation pour infiltrer les PC en quelques clics sans éveiller les soupçons de la victime. Si vous ne l’avez pas encore fait, on vous conseille de télécharger la dernière mise à jour de Windows afin de vous protéger des attaques.

Lire : Windows 10 : n’importe qui peut désormais pirater un PC, c’est un jeu d’enfant !

Dune est déjà disponible sur les sites pirates

La nouvelle adaptation du roman culte Dune réalisée par Denis Villeneuve vient de sortir en France et les spectateurs américains pourront découvrir le film en salles ou sur HBO à partir de vendredi prochain. Malheureusement, TorrentFeak a révélé que le film était déjà disponible en excellente qualité sur des sites de streaming illégaux. C’est un groupe nommé EVO qui a mis en ligne le fichier, qui a été téléchargé des dizaines de milliers de fois en quelques heures seulement. Dune promet ainsi d’être l’un des blockbusters les plus piratés de l’année.

Lire : Dune : à peine sorti, le film est déjà piraté