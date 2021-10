Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont officiels, Instagram se perfectionne, c’est le récap’

Google a présenté officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme Pixel 6 et 6 Pro, une nouvelle fonctionnalité dans l’application Tesla permettra de surveiller votre voiture depuis votre smartphone, il sera enfin possible de publier des photos et vidéos depuis la version PC d’Instagram, c’est le récap’.

Google présente ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Lors de sa conférence automnale, Google a enfin levé le voile sur la version standard et la version premium de sa nouvelle gamme, les Pixel 6 et 6 Pro. Le design a été revu, l’écran est doté d’une protection Gorilla Glass Victus et les deux modèles sont certifiés IP68. La gamme est alimentée par le SoC Tensor qui promet des performances 80% plus élevées que le Pixel 5. Côté stockage interne, Google propose une option unique de 128Go de mémoire. Les deux téléphones sont compatibles avec la 5G Sub 6 GHz et la recharge rapide de 30W. Les Pixel 6 sont d’excellents photophones et Google a mis la barre haute avec son nouvel appareil photo intelligent. Les Pixel 6 seront commercialisés dès le 28 octobre au prix de départ de 649 euros pour la version standard et 899 euros pour le modèle Pro, et les précommandes sont déjà ouvertes.

Tesla vous permet de veiller sur votre voiture électrique à distance

Afin de continuer à perfectionner son application, Tesla apporte une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux conducteurs de surveiller leur voiture depuis leur smartphone. Le compte Twitter Telascope affirme que cette option, ajoutée au mode Sentinelle, devrait arriver prochainement. Elle permettra de dissuader les personnes malintentionnées, mais également de venir en aide à des personnes en danger grâce à la possibilité de diffuser un message vocal à distance via les haut-parleurs intégrés aux Model 3 et Y. Cette fonctionnalité très attendue sera probablement incluse dans l’offre connectivité premium à 9,99 € par mois.

Sur Instagram, vous pouvez publier vos photos et vidéos depuis votre ordinateur

Instagram vient de dévoiler plusieurs nouvelles fonctionnalités et l’une d’entre elles devrait réjouir les utilisateurs : dès demain il sera enfin possible de publier des photos et vidéos directement depuis la version PC de l’application. Une autre nouvelle fonction parfaite pour les partenariats et les publications sponsorisées baptisée Collabs permettra de co-rédiger des posts et des Reels avec un autre utilisateur. Enfin, les Reels accueillent deux nouveaux outils : Superbeat et Dynamics Lyrics. Le déploiement de toutes ces fonctionnalités inédites sera progressif et il faudra peut-être patienter encore quelques jours avant de pouvoir en profiter pleinement.

