Dune : à peine sorti, le film est déjà piraté

Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve, est sorti en France, mais pas encore aux Etats-Unis. Il est déjà disponible sur les sites pirates en bonne qualité. Pour l’instant, on ne connaît pas la source de cette fuite.

Dune, la nouvelle adaptation du roman culte de Frank Herbert, est sorti en France au mois de septembre. Les spectateurs américains doivent eux attendre vendredi prochain pour découvrir le film en salles… mais aussi sur HBO Max. Toutefois, certains utilisateurs peu scrupuleux peuvent déjà le télécharger sur des sites pirates.

Comme le note TorrentFeak, le film Dune a été mis en ligne sur des sites illégaux par un groupe nommé EVO. Ce fichier est un HDRip et fait un peu plus de 10 Go. Cela signifie que nous avons le film en excellente qualité, que ce n’est donc pas une vidéo filmée dans un cinéma.

Dune est disponible illégalement en bonne qualité

TorrentFreak a constaté que d’autres fichiers webRip sont apparus, dupliquant le premier. Le film est toujours le même, d’une définition de 1920 x 1080 pixels et fait 2h30. Il s’agit de la durée européenne, moins longue de cinq minutes que la version américaine pour des raisons de framerate. Cela donne donc un indice sur la provenance de la vidéo. Le site a aussi noté qu'EVO a sorti d’autres fichiers en P2P par la suite, notamment un de 4,4 Go ainsi qu’un autre de 1,8 Go. Cela présage un film de moins bonne qualité. En quelques heures, Dune a été téléchargé des dizaines de milliers de fois.

Dans tous les cas, Dune se balade donc sur Internet, alors même qu’il n’est pas disponible aux Etats-Unis. Il promet ainsi d’être l’un des blockbusters les plus piratés de l’année. Une mauvaise nouvelle à la fois pour Warner Bros, mais aussi pour les fans, puisque la suite sera déterminée par les recettes engrangées par ce premier volet. Et qui dit piratage, dit manque à gagner.

Dune ne sort pas seulement au cinéma, mais aussi sur HBO Max en Amérique du Nord. Une stratégie due au COVID pour tous les films du studio cette année. Les blockbusters de 2022, comme The Batman, ne sortiront eux qu’en salles. Nul doute qu’eux aussi trouveront un moyen d’arriver sur Internet avant ou peu de temps après leur sortie.

Source : TorrentFreak