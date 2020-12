iPhone 12 : les analystes anticipent une explosion des ventes en 2021

Avec l’iPhone 12, les analystes de Wedbush s’attendent à un niveau de ventes inédit. Selon ces derniers Apple pourrait exploser le record de ventes de l’iPhone 6. Le retour à un design iconique ainsi que les fonctionnalités 5G semblent être la recette gagnante pour booster les ventes.

A en croire les dernières vérifications de Wedbush dans la chaîne d’approvisionnement des iPhone 12, la demande dépasserait les espérances les plus folles des analystes. « Apple n’a jamais connu de tendance haussière post-lancement telle que celle là depuis nombre d’années », explique Daniel Ives, analyste Wedbush. Qui ajoute que le seul point de comparaison est le lancement de l’iPhone 6 en 2014. Et encore, il semblerait que la firme soit bien partie pour exploser ce précédent record.

Wedbush explique : « Ces derniers jours nos équipes en Asie ont conduit des vérifications auprès de la chaîne d’approvisionnement des iPhone. Il s’avère que [la demande en composants] autour des iPhone 12 5G est incrémentalement haussière, au point que nous avons même dépassé à ce stade le scénario le plus haussier en termes d’unités dans l’année fiscale 2021 en tenant compte de la trajectoire actuelle« . L’analyste estime à ce stade le volume à 95 millions d’iPhone 12 – un niveau 35% plus élevé que les prévisions de production de Wedbush pour la gamme de smartphones à ce stade de l’année.

En tout, Wedbush estime qu’Apple pourrait écouler plus de 240 millions d’unités – voire 250 millions – d’iPhone 12 d’ici fin 2021. Le précédent record détenu par l’iPhone 6 était de « seulement » 231 millions d’unités écoulées fin 2015. Ces chiffres positifs font conseiller à l’analyste d’acheter des actions Apple, dont la capitalisation devrait nécessairement augmenter à cause de ce cercle vertueux. L’action Apple (AAPL) se négociait 128,70 dollars au moment où nous écrivons ces lignes. Wedbush estime que si les ventes se confirment, le prix unitaire par action pourrait se hisser à 200 dollars voire au-delà.

Dans l’ensemble, cela semble déjà montrer la force du passage à une nouvelle technologie de connectivité mobile comme la 5G pour les constructeurs. La formule gagnante de ces iPhone est en effet, en plus des améliorations que l’on retrouve chaque année (meilleurs capteurs photo, meilleure puce), l’arrivée de la connectivité 5G et un nouveau design qui puise son inspiration dans l’un des designs les plus appréciés de la marque, celui introduit avec les iPhone 4S et amélioré jusqu’aux iPhone 5S / SE 1ère génération.

Source : Apple Insider