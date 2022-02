iPhone 13 : 100 € de réduction sur le téléphone Apple chez Orange et Sosh

L'iPhone 13 est à l'honneur chez Orange et Sosh. Le numéro 1 des télécoms et sa filiale à bas coût ont décidé d'effectuer une vente flash sur le téléphone Apple qui bénéficie de 100 euros de réduction. Tous les détails de ce nouveau deal sont à lire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 13 CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 13 CHEZ SOSH

Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour profiter d'une vente flash sur l'iPhone 13 sur les sites des boutiques en ligne Orange et Sosh. Au cours de cette offre à durée limitée, les deux opérateurs proposent le téléphone d'Apple à 809 euros au lieu de 859 euros. Le prix peut évoluer en fonction du modèle choisi, parmi les versions 128 Go, 256 Go ou 512 Go. De plus, l'iPhone 13 est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Avec ce bonus, l'Apple iPhone 13 revient donc au prix minimal de 759 euros.

Dévoilé en même temps que les modèles mini, Pro et Max, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. Enfin, la partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone 13.