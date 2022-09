iPhone 12 : le téléphone Apple est à prix réduit avant la keynote, vite !

La keynote de rentrée 2022 d'Apple se tiendra ce 7 septembre. Quelques heures avant la conférence de la firme de Cupertino, Cdiscount a décidé de proposer l'iPhone 12 à prix réduit. Et l'offre est valable seulement pour les membres CDAV du site e-commerce !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la prochaine keynote de rentrée d'Apple mettra surtout en avant l'iPhone 14 et les AirPods Pro 2, Cdiscount en profite pour faire baisser le prix sur l'iPhone 12.

Actuellement, la version 64 Go du téléphone de la marque à la pomme proposée en plusieurs coloris par le site marchand français est vendue à 599 euros au lieu de 699 euros ; soit une réduction de 100 euros avec le coupon APPLE100CDAV. Pour information, seuls les membres du service Cdiscount à volonté (CDAV) peuvent bénéficier de la remise. Pour rappel, le programme CDAV est un abonnement annuel de 29 euros qui peut être testé gratuitement pendant une durée de 6 jours.

Compatible avec la 5G, l'iPhone 12 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est aussi équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons de lire notre article consacré au test de l'iPhone 12.