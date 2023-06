Apple annonce iPadOS 17, voici les nouveautés dont l’iPad va bientôt bénéficier

En plus de nombreuses fonctionnalités héritées d’iOS, iPadOS 17 va bénéficier d’outils qui lui sont propres. L’année dernière déjà, Apple avait amorcé le rapprochement entre ses ordinateurs et ses ardoises numériques à travers l’application Stage Manager, par exemple. Selon Craig Federighi, l’iPad va pousser cette intégration encore plus loin avec iPadOS 17.

Avec iPadOS 17, l’iPad va proposer encore plus de possibilités de personnalisation, à travers de nouveaux widgets. Ces derniers vont devenir plus interactifs, et permettront d’accomplir toujours plus de tâches sans avoir à ouvrir l’application correspondante. Contrôler la domotique ou lancer une liste de lecture dans Apple Music sera possible directement depuis l’écran de l’iPad grâce aux widgets interactifs.

L’écran de verrouillage de l’iPad a aussi bénéficié d’une attention particulière, au niveau de la personnalisation de son apparence, notamment. La procédure pour changer son fond est on ne peut plus simple : il suffit de taper du doigt sur l’écran et de le maintenir appuyé. iPadOS 17 fera apparaître une grosse sélection d’images parmi lesquelles choisir. Outre le classique mode Carrousel, on remarquera la nouvelle Kaléidoscope, et les amateurs d’astronomie noteront l’apparition de photographies des planètes du Système solaire.

Les fonds d'écran Live Photo s'animent sur le Lock Screen

Dans les propres termes de la compagnie, « le tout nouvel effet de mouvement pour les Live Photos rend votre écran de verrouillage plus dynamique que jamais lorsque vous réveillez l’iPad, et s’intègre à votre écran d’accueil lorsque vous le déverrouillez ». Tout comme sur les iPhone, il est possible de changer la taille et l’épaisseur de la police de caractère utilisée pour afficher l’Horloge, Rappels et d'autres widgets.

L’écran de verrouillage de l’iPad affiche les Live Activities

L’écran de verrouillage se voit doté d’une fonctionnalité encore plus utile et dynamique : Live Activities (activités en direct). Le vice-président d’Apple, Craig Federighi, prend l’exemple d’une célèbre application de livraison de repas à domicile. Cette compagnie a créé un widget dynamique qui permet de suivre en direct l’évolution d’une commande effectuée en ligne sur l’écran de verrouillage. Le principe s’applique au score en direct d’un événement sportif ou aux cours de la bourse, par exemple. Cerise sur le gâteau, il est désormais possible d’activer et d'afficher plusieurs minuteurs simultanément. Une fonctionnalité demandée à cor et à cri par de nombreux cuisiniers en herbe.

Apple transforme l’iPad en véritable outil de productivité avec une compatibilité encore plus poussée avec le format PDF. Par la magie de l’Intelligence artificielle, iPadOS 17 est désormais capable de repérer les champs d’un formulaire, et de les préremplir pour vous. Cette fonctionnalité est même disponible avec les documents scannés avec la caméra de la tablette. Pour des échanges encore plus rapides, une nouvelle fonctionnalité de réponse rapide est intégrée dans le menu lorsque vous ouvrez un PDF.

L’application Notes est la grande gagnante de cette intégration poussée, puisqu’il est désormais possible de sauvegarder les PDF directement dans l’app, de les annoter et de les partager. Autre nouveauté, il est possible de sauvegarder plusieurs PDF dans une même note. Notes gagne également des capacités de synchronisation en temps réel avec des collaborateurs.

Une application Santé beaucoup plus détaillée et utile sur iPad

L’application Santé a été optimisée pour iPadOS. Ses utilisateurs pourront voir beaucoup plus d’informations, et ce sur plusieurs pages. De nouvelles catégories font leur apparition et l’intégration avec watchOS et iOS est poussée à son paroxysme. Vos données de santé, votre rythme cardiaque, par exemple, sont présentées sous forme de graphes bien plus compréhensibles en un regard.