Snapdragon AR2 Gen 1 : Qualcomm dévoile une puce dopée à l’IA pour les lunettes connectées

Qualcomm a présenté mercredi une nouvelle puce qui, selon la société, contribuera à faire évoluer l'écosystème de la réalité augmentée et à développer le marché des lunettes intelligentes.

Alors que Qualcomm dispose déjà de puces destinées aux casques de réalité virtuelle, dont notamment la Snapdragon XR2 qui équipe le récent Meta Quest Pro, l’entreprise vient d’annoncer un tout nouveau SoC fabriqué cette fois pour des appareils encore plus fins et légers. Baptisée Snapdragon AR2 Gen 1, la puce est spécialement conçue pour les lunettes de réalité augmentée.

Cette nouvelle puce arrive le lendemain de la présentation du Snapdragon 8 Gen 2, la puce mobile la plus puissante de Qualcomm qui alimentera les smartphones Android haut de gamme de 2023. Elle utilise une architecture multipuces qui comprend un processeur AR, un coprocesseur AR et un modem pour la connectivité, le tout réuni dans une seule puce gravée en 4 nm. Ainsi, le processeur principal occupe 40 % de place en moins sur le circuit imprimé.

Le Snapdragon AR2 veut révolutionner le marché des lunettes

Les lunettes utilisant la technologie AR2 Gen 1 pourraient être beaucoup plus rapides dans l'utilisation des caméras pour le balayage et la détection de la profondeur. En effet, Qualcomm promet une IA plus rapide pour des choses comme la reconnaissance d'objets et le suivi de la main que même la puce XR2 que l'on trouve sur des casques comme le Quest 2, mais en utilisant deux fois moins d'énergie. Qualcomm affirme qu'elle peut piloter des lunettes AR en utilisant moins de 1 W d'énergie.

L’efficacité énergétique est un élément crucial sur lequel Qualcomm a beaucoup insisté, étant donné donné qu’il n’y a nulle part où cacher une grosse batterie une paire de lunettes normales. Au total, la nouvelle architecture multipuces offre des performances d'intelligence artificielle 2,5 fois supérieures à celles de la puce XR2. Cela se montrera utile pour toute la partie réalité augmentée des lunettes.

Pour rappel, la réalité augmentée permet de placer des images générées par ordinateur au-dessus de la vision du monde réel d’un utilisateur. La fonctionnalité de réalité augmentée Live View disponible sur Google Maps pour les personnes qui se rendent à pied à une destination en est un bon exemple. La caméra arrière du téléphone fournit à l'utilisateur une image en temps réel de ce qui se trouve devant lui, tandis que des images CGI de flèches apparaissent sur l'image en temps réel pour guider l'utilisateur vers sa destination.

La connectivité est également très importante pour des lunettes. Comme le Snapdragon 8 Gen 2 dans les téléphones, l'AR2 Gen 1 est l'une des premières plateformes à prendre en charge le Wi-Fi 7 (802.11be) point à point grâce à un modem FastConnect 7800. La puce offre donc une large bande passante jusqu’à 5,8 Gbps et une latence réduite à moins de 2 ms vers votre téléphone. La puce promet donc de rendre les lunettes connectées très endurantes, réactives et encore plus connectées.

Quand arriveront les premières lunettes connectées équipées du Snapdragon AR2 Gen 1 ?

Qualcomm a annoncé avoir travaillé en étroite collaboration avec Microsoft lors du développement de la plateforme Snapdragon AR2. L'AR2 aurait suscité l'intérêt de plusieurs autres entreprises, qui développent déjà des lunettes basées sur la nouvelle plateforme. Parmi elles, on peut notamment citer Lenovo, LG, Nreal, Oppo, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix et Xiaomi.

Il faudra néanmoins probablement attendre plusieurs mois avant de voir la nouvelle génération de lunettes connectées arriver sur le marché. Le Snapdragon AR2 et le Snapdragon 8 Gen 2 sont optimisés pour la plateforme Snapdragon Spaces Ready Developer Platform, qui a été conçue pour aider les développeurs à réimaginer ce que les lunettes AR peuvent faire.

Quoi qu’il en soit, selon les experts, les lunettes de réalité augmentée remplaceront probablement les smartphones et joueront un rôle central dans nos vies numériques au cours de la prochaine décennie. Apple affirme de son côté que la réalité augmentée est l'avenir, mais le géant de Cupertino n'a pas encore lancé de lunettes de réalité augmentée. On devrait néanmoins avoir droit à un casque de réalité mixte aussi puissant qu’un MacBook Pro dès le début de l’année prochaine.

Qualcomm a également présenté des mises à jour significatives de sa technologie audio, que l’on retrouvera aussi peut-être dans de futures lunettes connectées. Les nouvelles plateformes S3 Gen 2 Sound et S5 Gen 2 Sound promettent de banaliser les dernières technologies d'écoute, notamment l'audio spatial avec suivi de la tête, la réduction de la latence pour les jeux et la toute dernière version de l'annulation active du bruit adaptative (pensez aux modes de transparence que l'on trouve sur certains écouteurs).