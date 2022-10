Meta dévoile le Quest Pro, son casque de réalité virtuelle premium à 1799 euros

Meta a enfin levé le voile sur le Quest Pro, un nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme conçu pour les professionnels. Grâce à sa fiche technique impressionnante, il permettra de profiter d’une excellente expérience dans le métavers que construit l’entreprise.

Après avoir annoncé un nouveau casque sous le nom de code Project Cambria et après que des images aient été divulguées en ligne, Meta a officiellement dévoilé le casque de réalité virtuelle Quest Pro. Comme son nom l'indique, le Meta Quest Pro ne remplacera pas le Meta Quest 2 à 449 euros, mais constituera une alternative plus avancée, et surtout plus chère.

Avec son prix de départ fixé à 1799 euros, le Meta Quest Pro est axé sur la productivité et les applications sociales en réalité virtuelle, plutôt que sur le divertissement, les jeux et les expériences classiques à 360 degrés. Ce casque est donc plutôt destiné aux professionnels qu’aux gamers, et sera parfait pour travailler avec ses collègues en VR sur Horizon Workrooms. Pour cela, le nouveau casque premium de Meta profite d’une fiche technique considérablement améliorée.

Quelle fiche technique pour le Meta Quest Pro ?

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on sait que le Meta Quest Pro est propulsé par une puce Snapdragon XR2+ de Qualcomm. Qualcomm affirme que cette puce offre une puissance soutenue 50 % plus élevée et des performances thermiques 30 % meilleures que la puce XR2 Gen 1 incluse dans le Meta Quest 2.

Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Meta Quest Pro est doté d'une batterie incurvée à l'arrière pour un ajustement plus ergonomique. Cette dernière serait capable d’offrir une autonomie comprise entre 60 et 90 minutes suivant votre utilisation. Heureusement, il sera possible de brancher le Quest Pro avec un câble USB-C si vous souhaitez profiter de sessions plus longues.

De plus, il utilise des caméras haute résolution orientées vers l'extérieur pour capturer quatre fois plus de pixels que le Meta Quest 2 de la génération précédente. 10 capteurs sont répartis à l'intérieur et à l'extérieur du casque, la puce XR2 Plus Gen 1 permettant de suivre le visage et les yeux. Pour la première fois, le Meta Quest Pro est doté d'une caméra RVB orientée vers l’extérieur en couleur pour apporter des images réelles et en temps réel de l'environnement de l'utilisateur dans le monde VR qu'il expérimente, ce qui facilite également les expériences de réalité mixte, comme des avatars 3D traînant dans votre salon réel.

Contrairement au récent casque PSVR2 de Sony, qui arrivera dès le début de l’année 2023, le Meta Quest Pro n’utilise pas d’écrans OLED. Les propriétaires devront se contenter de deux écrans LCD, un pour chaque œil, avec des définitions de 1800 x 1920 pixels et des taux de rafraichissement de 90 Hz. Le champ de vision est de 105 degrés, soit 5 degrés de moins que le casque de la PS5, mais les écrans offrent 75 % plus de contrastes que ceux du Quest 2.

Au niveau du poids, on ne peut pas vraiment le considérer comme un des plus légers du marché. Il pèse 722 grammes contre 503 grammes pour le Quest 2, mais il est bien mieux équilibré. Le casque est livré avec deux contrôleurs Touch Pro capables de suivre leur position dans l’espace grâce à leur puce intégrée Snapdragon 662, ainsi qu’un dock de charge de 45 W.

Lire également – Metaverse : même les employés de Meta ne veulent pas utiliser leur application

Quand sera disponible le Meta Quest Pro ?

Meta annonce que son casque de réalité virtuelle sera disponible à un tarif de 1799 euros dès le 25 octobre prochain. Vous pouvez dès à présent le précommander sur le site officiel, ou attendre son arrivée en magasin à la fin du mois d’octobre à la FNAC ou chez Boulanger. Amazon France devrait également proposer le casque sur son site.

À noter que vous pouvez également acheter les contrôleurs Meta Quest Touch Pro sur la boutique officielle à un tarif de 349,99 euros si vous souhaitez les utiliser avec le casque Meta Quest 2.