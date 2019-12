Apple, Amazon et Google s’entendent enfin pour créer un standard de la domotique

Contre toute attente, les plus grandes marques de la tech ont formé une alliance. Leur objectif : permettre à tous les objets connectés de la maison de communiquer entre eux, quels que soient le modèle et le fabricant.



Quand on acquiert un nouvel appareil domotique à la maison (caméra, radiateur, store, prise connectée…), c’est toujours un véritable chemin de croix. Tel modèle fabriqué par telle ou telle marque est compatible avec tel ou tel ou tel standard, quand bien évidemment, d’autres ne le sont pas. Il faut tout uniformiser, et dès que l’on ajoute un appareil, il faut systématiquement s’interroger sur la norme qu’il prend en charge. Cette époque sera-t-elle bientôt révolue ? On l’espère, car les plus gros fabricants se sont finalement alliés pour mettre au point un nouveau standard baptisé Connected Home over IP.

Un standard unique pour les réunir tous

Les grands noms de la high-tech se sont enfin mis d’accord pour proposer un standard dédié aux objets connectés de la maison. Au sein de ce consortium, on trouve des marques comme Amazon, Google, Apple ou la Zigbee Alliance. On y découvre également la présence de Somfy, Ikea, Legrand, Schneider Electric ou SmartThings. L’objectif est de « simplifier le développement pour les fabricants et d’augmenter la compatibilité pour les consommateurs ». Comme son nom l’indique, le projet porté par cette alliance s’appuie sur l’IP (Internet Protocol) et devrait permettre aux appareils domestiques intelligents, aux applications mobiles et aux services Cloud de communiquer entre eux.

Le projet veut tirer parti des travaux et des protocoles des systèmes existants, tels qu’Alexa Smart Home, HomeKit d’Apple, Weave de Google, ainsi que de l’expertise de Zigbee Alliance. En revanche, ne vous attendez pas à une normalisation des assistants vocaux, des écrans intelligents ou des applications dédiées. Les spécifications de ce projet prendront en compte toutes les versions du Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac…), y compris le Wi-Fi 6, ainsi que les différentes normes du Bluetooth (4.1, 4.2, 5.0…) seront diffusées en Open Source et une première ébauche devrait être proposée courant 2020.

