iPhone, iPad : les jeux vidéo avec ray tracing pourraient débarquer sur les prochains modèles

Apple a signé un accord de licence avec Imagination Technologies, société britannique qui développe des processeurs graphiques pour mobiles et tablettes. Celle-ci a réussi à adapter la technologie du ray tracing à la téléphonie, ce qui pourrait avoir une incidence considérable sur le futur de la réalité augmentée.

La réalité augmentée est l’un des crédos d’Apple. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino ne cesse d’expliquer que cette technologie offre davantage d’applications que la réalité virtuelle, pied de nez à Google qui ne jurait que par cette dernière (depuis Daydream a gentiment été fermé en 2019). Première application concrète et grand public de la réalité augmentée en téléphonie : les Animojis qu’Apple a présentés avec l’iPhone X et Face ID.

Ont suivi des jeux et des applications en tout genre. Et des lunettes dédiées seraient en développement depuis plusieurs années. Reste à savoir si la firme finira un jour par les commercialiser et si elles finiront dans les oubliettes comme les Google Glass. Cela dépendra évidemment du prix, des usages et de l’expérience offerte, naturellement. Et dans ce domaine, Apple semble avoir eu la bonne idée.

Cette semaine, une information qui ne paraissait pas spécialement liée au développement de la réalité virtuelle, a été officialisée. Imagination Technologies, spécialiste britannique des processeurs graphiques pour smartphones et tablettes, a confirmé avoir signé un accord pluriannuel avec Apple pour la fourniture de brevets. Le communiqué de presse, laconique, ne précise pas dans quels domaines Apple puisera les ressources d’Imagination Technologies. Mais il semble évident que cela concernera les dernières innovations de la firme britannique.

Donner du réalisme à ce qui est virtuel

Parmi celles-ci se trouve l’adaptation du ray tracing pour les chipsets de smartphones. Pour rappel, le ray tracing est une nouvelle gestion de la lumière dans les environnements 3D. L’idée est de gérer les sources de lumière de façon à ce qu’elle se reflète et crée des zones d’ombre de façon plus réaliste encore. Cette technologie, apparue dans les PC en 2018 et attendue dans la prochaine génération de consoles de salon (PlayStation 5 et Xbox Series X), serait particulièrement utile dans le domaine de la réalité augmentée.

En effet, le ray tracing apporterait du réalisme à l’inclusion d’objet virtuel dans un environnement réel. D’où une expérience meilleure. Bien sûr, cela demande de la ressource informatique. Et parce que le smartphone reste un smartphone, cela semble impossible en local. Pour cela, la solution d’Imagination Technologies utilise le cloud et la 5G pour alléger la pression sur le SoC du mobile. C’est malin. Bien sûr, le ray tracing ne serait pas utilisé que dans les applications de réalité augmentée, mais profiterait aussi à tout type d’applications, notamment vidéo-ludiques. Il ne serait pas étonnant que Metal, l’outil de développement d’Apple, prenne en charge prochainement le ray tracing.

Cette histoire est cependant cocasse. Car Apple et Imagination Technologies sont des partenaires historiques, ce dernier ayant équipé tous les iPhone depuis le modèle originel. Mais, en 2017, la firme de Cupertino a choisi de ne plus renouveler son contrat avec son fournisseur britannique, préférant développer son propre GPU. Deux ans plus tard, Apple renoue avec Imagination.