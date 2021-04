Galaxy Tab S7 Lite : voici le design de la tablette 5G abordable de Samsung

La Galaxy Tab S7 Lite, la prochaine tablette 5G abordable de Samsung, se dévoile. Plusieurs mois avant l'annonce officielle, un informateur réputé a publié la première image de la tablette. On y découvre un écran de 12,4 pouces cerclé de larges bordures, un tiroir de rangement pour le stylet S-Pen et des tranches plates.

L'an dernier, Samsung a lancé les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+, deux tablettes 5G orientées haut de gamme. Elles se distinguent de la concurrence grâce à leur Snapdragon 865+, une recharge rapide 45W et 4 haut-parleurs AKG. La Galaxy Tab S7+, que nous avons testé, s'impose d'ailleurs comme la meilleure tablette Android du marché. Grâce à sa solide fiche technique, l'ardoise premium de Samsung a rencontré un succès colossal, notamment en Corée du Sud.

Sans surprise, le géant de Séoul souhaite capitaliser sur la gamme. Dans le courant du mois de juin 2021, Samsung annoncera une édition abordable de la tablette, la Galaxy Tab S7 Lite. Aux dernières nouvelles, cette variante est alimentée par le SoC Snapdragon 750G, un chipset Qualcomm gravé en 8 nm, couplé à 4/6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Samsung confierait l'autonomie à une batterie de 7000 mAh compatible avec la recharge filaire rapide de 15W. En dépit de son prix contenu, la tablette serait compatible avec la 5G.

La Galaxy Tab S7 Lite sera annoncée en même temps que la Tab A7 Lite

Ce 15 avril 2021, Evan Blass, célèbre leaker du milieu, a publié un rendu presse officiel montrant la Galaxy Tab S7 Lite. Il s'agit du premier aperçu du look de l'appareil. Comme prévu, la tablette est construite autour d'un large écran de 12,4 pouces entouré d'épaisses bordures. Au dos, on distingue un bloc photo dont les capteurs sont alignés à la verticale. Un tiroir est visible sur la face arrière pour loger le stylet S-Pen.

En parallèle, Samsung lancerait aussi une autre tablette milieu de gamme encore plus abordable, la Galaxy Tab A7 Lite. Selon les informations partagées par Evan Blass, l'ardoise est recouverte d'un écran de 8,4 pouces et embarque un chipset MediaTek Helio P22T. On vous en dit plus dès que possible sur les prochaines tablettes de Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.