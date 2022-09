Apple dévoile ses iPhone 14, Elon musk déteste Les Anneaux de Pouvoir, c’est le récap’ de la semaine

Apple lève le voile sur les quatre modèles de sa gamme d'iPhone 14, Elon Musk s’emporte contre Les Anneaux de Pouvoir sur Twitter, le litige entre TF1 et Canal+ ne permet pas aux abonnés de résilier leur offre, c’est le récap’ de la semaine.

Tandis que la France se prépare à une pénurie d’électricité cet hiver, Elon Musk utilise Twitter pour partager son avis sur Les Anneaux de Pouvoir et Apple présente officiellement sa gamme d’iPhone 14. On vous parlait la semaine passée du différent qui oppose Canal+ à TF1. Malheureusement pour les abonnés, le litige n’est pas un motif valable pour résilier ou modifier son abonnement. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine !

Pénurie d’électricité : à quoi s’attendre cet hiver ?

L’arrêt de multiples centrales nucléaires et l’importation énergique en provenance de Russie au ralenti pourraient impacter les foyers français cet hiver. Équipé ou non d’un compteur Linky, les consommateurs pourraient subir « du délestage tournant », c’est-à-dire des coupures d’électricité « sur une courte période, moins de deux heures, par quartier ». Aucune coupure de gaz n’est à prévoir.

Galaxy Z Flip 3 : des écrans fragiles

Lancés il y a un an seulement, les Galaxy Z Flip 3 ont rapidement séduit les consommateurs. Malheureusement, de nombreux utilisateurs se plaignent aujourd’hui sur les réseaux sociaux de voir l’écran de leur smartphone pliable se briser après quelques mois seulement d’utilisation. Reste à savoir si le Galaxy Z Flip 4 saura respecter ses promesses et proposer un écran plus solide.

La série Les Anneaux de Pouvoir n’a pas séduit Elon Musk, au contraire…

25 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous devant les deux premiers épisodes de la série Les Anneaux de Pouvoir, et bon nombre d’entre eux se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Elon Musk a lui aussi partagé son avis sur Twitter, et il semblerait que le milliardaire n’est pas apprécié la série d’Amazon Prime.

Apple lève le voile sur les iPhone 14

Apple a profité de sa keynote de septembre pour lever le voile sur sa nouvelle gamme d’iPhone composée de quatre modèles : l’iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Malheureusement, outre la fonction Crash Detection et l’apparition d’un nouveau capteur principal plus grand, cette nouvelle série n’apporte que peu de changements par rapport aux iPhone 13.

Canal+ Vs TF1 : litige ou non, vous ne pourrez pas résilier votre abonnement

Depuis le 2 septembre, Canal+ ne diffuse plus les quatre chaînes gratuites du groupe TF1. Les abonnés sont donc privés de TF1, TMC, TFX ou encore LCI et se retrouvent face à un écran noir quand ils tentent de zapper sur l’une de ces chaînes. Pourtant, ce litige ne semble être un motif valable pour demander un remboursement partiel du prix de l’offre, ni même une résiliation.

