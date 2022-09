Le crash du Dogecoin et Elon Musk, l’UE veut des NFT pour lutter contre la contrefaçon, c’est le récap

Face au crash du Dogecoin, de nombreux investisseurs ont décidé d'attaquer en justice Elon Musk, Tesla et SpaceX, l'Union européenne veut utiliser des NFT pour lutter contre la contrefaçon, la taille inattendue des photos en ProRAW avec le capteur 48 MP des iPhone 14 Pro et Pro Max, c'est le récap des principales actualités du vendredi 9 septembre 2022.

Ce vendredi 9 septembre était encore sous le signe de l'annonce des derniers produits Apple. Nous en savons désormais plus sur les performances de la puce Apple A16 dans les nouveaux iPhone 14, et autant dire qu'elles explosent la concurrence. Un benchmark Geekbench partagé par le réputé leaker Ice Universe nous donne un premier aperçu de la puissance de cet A16 Bionic.

Cette dernière y obtient un score de 1887 en single-core et de 5455 en multi-core. Des chiffres impressionnants qu'aucun SoC Snapdragon sur le marché n'égalise pour l'instant. Mais sans plus attendre, voyons rapidement ce qu'il fallait retenir des principales actualités de ce vendredi 9 septembre 2022.

Les 128 Go de stockage des iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient ne pas suffire

Comme vous le savez peut-être, les iPhone 14 Pro et Pro Max embarquent pour la 1re fois un capteur principale de 48 MP. Or, ce nouveau capteur est capable d'optimiser les détails offerts dans les images immortalisées au format ProRAW d'Apple. Or, nous venons d'apprendre que la taille de ces photos pourrait dépasser les 80 Mo. De quoi remplir rapidement votre espace de stockage interne si vous multipliez les photos en ProRAW.

l'Union européenne veut faire appel aux NFT pour lutter contre la contrefaçon

l'Union européenne vient de dévoiler, à travers la publication d'une demande de brevet, son plan de bataille contre la contrefaçon. En effet, l'UE veut mettre à contribution les technologies de la blockchain et les NFT. Le but ? Systématiser le suivi des produits à travers les frontières en s'aidant de la blockchain. Pour ce faire, chaque produit fabriqué s'accompagnera d'un jumeau numérique faisant office de garantie d'authenticité.

Elon Musk menacé par une plainte après le crash du Dogecoin

Après le crash spectaculaire du Dogecoin, plusieurs investisseurs ont décidé de porter plainte contre Elon Musk et plusieurs de ses société, comme Tesla, SpaceX et The Boring Company. Ils reprochent au milliardaire d'avoir fait grimper volontairement le prix du Dogecoin durant deux ans, avant de le laisser s'effondrer. Il s'agit d'une plainte à 258 milliards de dollars !

