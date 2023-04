Windows 11 accueille enfin iMessage, comment utiliser la messagerie d’Apple sur votre PC

Microsoft a annoncé que Microsoft Phone Link pour iOS sur Windows 11 commence à être déployé à l'échelle mondiale dans 39 langues sur 85 marchés, ce qui permet notamment la prise en charge limitée d'iMessage sur Windows via une connexion Bluetooth avec votre iPhone.

Pour les utilisateurs d'iPhone coincés entre les mondes d'Apple et de Microsoft, il y a une bonne nouvelle qui facilitera le passage de l'un à l'autre. En effet, Microsoft a annoncé qu'elle prendrait dès à présent en charge le service de messagerie iMessages via l'application Phone Link. La mise à jour est disponible pour les utilisateurs de Windows 11 et vous permet d'envoyer des messages via votre iPhone sans toucher l'appareil.

Microsoft a commencé à présenter cette mise à jour en avant-première au début de l'année, et elle est maintenant déployée dans 39 langues à travers 85 pays. Microsoft indique que tous les utilisateurs de Windows 11 auront accès à la prise en charge de l'iPhone dans Phone Link d'ici la mi-mai.

Windows 11 accueille enfin iMessage grâce à Phone Link

Phone Link existe depuis longtemps maintenant, mais il ne fonctionnait auparavant qu'avec les téléphones Android. Aujourd'hui, il fonctionne également avec les iPhone, mais les fonctionnalités sont relativement limitées. Les utilisateurs d'iPhone peuvent utiliser leur PC Windows pour passer et prendre des appels, lire et répondre à des messages texte, voir les notifications et accéder à leur liste de contacts iOS.

Néanmoins, ils ne pourront pas participer à des conversations de messagerie de groupe ni envoyer ou recevoir des images ou des vidéos. En outre, les fonctions Phone Link prises en charge ne fonctionneront que si le téléphone est continuellement connecté au PC sans fil via Bluetooth.

Comment utiliser iMessage sur Windows 11 à l'aide de Phone Link ?

Si vous êtes un utilisateur d'iPhone et que vous souhaitez accéder à iMessage sur votre PC Windows, vous pouvez utiliser l'application Phone Link, disponible dans le cadre du programme Windows Insiders. Voici comment la configurer :

Inscrivez-vous au programme Windows Insiders si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le seul moyen d'accéder à la version bêta de Phone Link pour le moment.

Téléchargez l'application Phone Link sur votre PC Windows. Assurez-vous qu'il s'agit de la version 1.23012.169.0 ou d'une version ultérieure.

Lancez l'application et sélectionnez iPhone parmi les options disponibles lorsque vous y êtes invité.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre iPhone à votre PC via Bluetooth. Vous devrez confirmer les demandes de synchronisation et d'autorisations.

Sur votre iPhone, autorisez l'application Phone Link dans les paramètres Bluetooth.

Une fois la configuration terminée, vous devriez voir votre iPhone apparaître dans l'application Phone Link, ce qui vous permettra d'accéder facilement aux messages, aux appels et aux contacts, y compris iMessage.

Comment utiliser iMessage sur Windows à partir d'un MacBook ?

Si vous possédez un iPhone et un MacBook, vous pouvez également utiliser Chrome Remote Desktop pour accéder à iMessage sur votre PC Windows. Voici comment procéder :