Apple Car : après Hyundai, Apple cherche de nouveaux partenaires pour construire sa voiture

Le projet Apple Car avance doucement, mais sûrement. Selon un rapport coréen, la firme de Cupertino serait actuellement en pleine négociation avec deux entreprises sud-coréennes, SK Innovation et LG. Ces dernières pourraient notamment être chargées de produire la batterie des voitures électriques.

Difficile de savoir si l’Apple Car sortira bien en 2024 ou non. Pendant, un temps, le projet semblait avancer à vitesse grand V. De nombreuses rumeurs nommaient Hyundai comme chargé de la production de la voiture électrique. Les bruits de couloir ont duré pendant de plusieurs semaines, laissant peu de place au doute quant à l’hypothétique partenariat. Puis, finalement, en février dernier, les deux entreprises démentent formellement travailler en collaboration sur le véhicule.

Depuis, on pourrait presque croire que le projet stagne ou, du moins, tourne au ralenti. C’est à peine si l’on a obtenu quelques informations concernant la composition de la voiture. Malgré tout, Apple n’a pas baissé les bras. En juin dernier, Reuters rapporte que le constructeur s’est rapproché de CATL et BYD, deux compagnies chinoises, pour développer sa batterie. D’après de nouvelles informations, la recherche de partenaires n’est pas encore terminée.

Qui va construire la batterie de l’Apple Car ?

Selon le Korea Times, Apple a envoyé une équipe à Séoul dans un objectif bien précis : rencontrer les représentants de SK Innovation, constructeur spécialisé dans la fabrication des cellules et packs batteries pour les véhicules électriques, mais aussi LG Magna e-Powertrain, division de l’entreprise bien connue créée en 2020 et chargée de produire des moteurs électriques, des systèmes de transmission et des onduleurs.

Les sources internes sont formelles : le contrat est le sur le point d’être signé, Apple ayant enfin fait son choix des firmes qui accompagneront le lancement de sa première voiture électrique. En revanche, malgré la certitude dont fait preuve le média coréen, on ne peut pas pour le moment confirmer ces informations. Ni SKI, ni LG ne se sont exprimée sur le sujet, et nous ne sommes pas à l’abri d’un retournement de situation comme cela a pu être le cas avec Hyundai et Kia.

Apple pourrait avoir abandonné les batteries LFP

Cet intérêt pour SK Innovation n’a rien d’anodin dans le développement de l’Apple Car. En effet, ce n’était pas dû au hasard si la firme de Cupertino s’est initialement rapprochée de CATL et BYD, les deux compagnies étant les leaders chinois de la production des batteries lithium-phosphate-fer (LFP). À elles deux, elles ont fabriqué 47 % des batteries pour voitures électriques en circulation l’année dernière. Et pour cause : ces dernières présentent plusieurs avantages, notamment leur prix et leur résistance à la surchauffe.

Mais elles ne sont pourtant pas exemptes d’inconvénients. D’un point de vue technique, on remarque une moins bonne densité énergétique que les batteries lithium-ion. S’ajoute à cela l’hostilité toujours très vivace des États-Unis envers les entreprises chinoises. Rappelons qu’à ce jour, 59 d’entre elles sont privées d’investissements provenant du continent américain. Pendant ce temps, Joe Biden privilégie les emplois locaux, notamment dans des domaines plus respectueux de l’environnement.

Or, SK Innovation construit actuellement une usine en plein cœur de la Géorgie. Si Ford et Volkswagen seront les premiers à profiter de sa formidable capacité de production, évaluée à 300 000 voitures électriques par an, Apple pourrait bien rejoindre la liste de ses clients. Du côté de LG, le constat est similaire. Déjà implantée au Michigan, la firme continue de s’exporter aux États-Unis avec une seconde usine prévue dans le Tennessee. Parmi ses clients, on retrouve, Volvo, Volkswagen et… Hyundai.