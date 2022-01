Apple baisse ses prix de rachat des smartphones Android lors de l’échange avec un iPhone

Mieux valait ne pas trop attendre si vous hésitiez à passer chez Apple. En effet, son service d’échange est beaucoup moins intéressant pour les utilisateurs Android. Tous les prix de rachat ont baissé, jusqu’à 85 dollars pour certains. En revanche, la reprise des Mac et iPad fait économiser plus d’argent.



Grâce au service Trade In proposé par Apple, il est possible de réduire sa facture lors de l’achat d’un nouvel appareil à pomme. Bien sûr, il est plus intéressant pour les utilisateurs se trouvant du côté de la firme, mais ceux sur Android bénéficient également d’une jolie remise lorsqu’ils souhaitent passer sur iPhone. Même s’il ne faut pas s’attendre à économies extraordinaires, les tarifs appliqués, notamment pour les smartphones les plus récents, valent souvent le coup.

Mais malheureusement, ces économies se font aujourd’hui encore plus faibles. En effet, Apple a récemment revu sa grille tarifaire concernant les échanges, et les smartphones Android n’en ressortent clairement pas gagnants. Ainsi, le Galaxy S21+ 5G, pourtant le modèle le plus haut de gamme de la liste, a perdu 85 dollars de sa valeur. Les Google Pixel subissent le même sort, avec là encore 80 dollars de pertes pour le Pixel 5.

Il est moins rentable qu’avant d’échanger un smartphone Android contre un iPhone

Sur la version française de son site, Apple ne propose pas directement de reprendre les smartphones Android. Il n’est pas possible d’obtenir les prix en euros. En revanche, ceux-ci sont bien présents sur la version américaine du site. Voici donc la nouvelle grille tarifaire complète :

Samsung Galaxy S21+ 5G : 325 dollars

325 dollars Samsung Galaxy S21 5G : 260 dollars

260 dollars Samsung Galaxy S20+ : 205 dollars

205 dollars Samsung Galaxy S20 : 150 dollars

150 dollars Samsung Galaxy S10+ : 170 dollars

170 dollars Samsung Galaxy S10 : 150 dollars

150 dollars Samsung Galaxy S10e : 120 dollars

120 dollars Samsung Galaxy S9+ : 80 dollars

80 dollars Samsung Galaxy S9 : 65 dollars

65 dollars Samsung Galaxy S8+ : 60 dollars

: 60 dollars Samsung Galaxy S8 : 50 dollars

50 dollars Samsung Galaxy Note 20 Ultra : 405 dollars

405 dollars Samsung Galaxy Note 20 : 285 dollars

285 dollars Samsung Galaxy Note 10 : 175 dollars

175 dollars Samsung Galaxy Note 9 : 120 dollars

120 dollars Samsung Galaxy Note 8 : 45 dollars

45 dollars Google Pixel 5 : 235 dollars

235 dollars Google Pixel 4 XL : 135 dollars

135 dollars Google Pixel 4 : 110 dollars

110 dollars Google Pixel 4 a : 120 dollars

120 dollars Google Pixel 3 XL : 50 dollars

50 dollars Google Pixel 3 : 45 dollars

45 dollars Google Pixel 3 a XL : 50 dollars

50 dollars Google Pixel 3 a : 50 dollars

Gardez à l’esprit que ces chiffres représentent le prix maximum de reprise proposé par Apple. Autrement dit, en fonction de l’état de votre smartphone, le tarif qui vous sera soumis pourra être plus bas que ceux affichés ci-dessus. De quoi refroidir les ardeurs de tous les utilisateurs qui songeaient à passer du côté de la firme de Cupertino, d’autant que ces derniers sont déjà de moins en moins nombreux à en croire de récentes études.

Malgré tout, ces prix restent intéressants dans le cas où vous chercheriez à échanger un smartphone récent et haut de gamme. Difficile en effet de cracher sur 300 euros de réduction lorsque l’on s’apprête à acheter un iPhone à plus de 1000 euros. Mais cela suppose que vous souhaitiez vous séparer d’un téléphone qui a moins d’un an, ce qui est loin d’être le cas de tout le monde.

Le prix de rachat des iPad et des Mac augmente

En revanche, l’herbe est plus verte du côté des appareils Apple. En effet, si le prix d’échange des smartphones Android baisse, celui des iPad et des Mac remontent. Ce sont les MacBook Pro qui connaissent la hausse la plus significative, avec un prix de rachat supérieur de 200 dollars. Seul l’iPad standard ne connaît pas de grand changement, avec seulement 5 dollars de valeur en plus. Les prix en euros sont cette fois disponibles, les voici :

MacBook Pro : 840 €

840 € MacBook Air : 430 €

430 € MacBook : 250 €

250 € iMac Pro : 1 450 €

1 450 € iMac : 820 €

820 € Mac Pro : 1 650 €

1 650 € Mac mini : 420 €

420 € iPad Pro : 465 €

465 € iPad : 205 €

205 € iPad Air : 270 €

270 € iPad mini : 165 €

Source : Apple