Apple corrige le bug Safari qui révèle l’historique des internautes

Apple développe un correctif pour le bug de Safari repéré il y a plusieurs jours. Cette brèche, uniquement présente sur Safari 15, permet à un site web de consulter l'historique de navigation des internautes sans leur consentement. Apple ne précise pas quand la mise à jour sera proposée sur les terminaux concernés, comme les iPhone, iPad, et les MacBook.

Il y a quelques jours, FingerprintJS, une société spécialisée dans la détection de la fraude sur Internet, a découvert une énorme faille dans le fonctionnement de Safari 15 sur iPhone, iPad et Mac. Exploitée par des sites web malveillants, cette brèche permet de s'emparer de l'historique de navigation des internautes et de l'identifiant utilisateur Google. Grâce à cet identifiant, des sites frauduleux peuvent notamment obtenir l'accès à l'avatar Google de l'internaute.

Alerté par FingerprintJS, Apple s'est lancé dans le développement d'un correctif. Peu après la divulgation de la faille, plusieurs indices apparus sur Github ont confirmé que l'entreprise travaillait activement sur une solution, rapportent nos confrères de MacRumors ce mardi 18 janvier 2022.

Apple s'apprête à déployer un correctif pour la faille de Safari

Pour le moment, le géant de Cupertino n'a pas encore déployé ce correctif sur Safari. La mise à jour ne sera disponible que quand Apple aura publié les mises à jour de macOS Monterey, iOS 15 et iPadOS 15 comprenant une nouvelle version de Safari. Vu le calendrier de l'entreprise, ces firmwares devraient débarquer dans les semaines à venir.

Comme annoncé précédemment, la faille concerne uniquement les terminaux équipés de Safari 15, la dernière version du navigateur web par défaut des terminaux Apple. Les internautes qui se rendent sur Internet par le biais de Safari 14, ou d'une itération antérieure du navigateur, ne sont pas concernés par cette énorme brèche.

Pour l'heure, Apple n'a pas donné de date pour le déploiement de ce correctif, qui met en danger la vie privée et les données personnelles de nombreux internautes. On vous en dit plus dès que possible sur la résolution de cette brèche. En attendant plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors