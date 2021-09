iPhone 13 : seulement 18% des utilisateurs Android veulent passer chez Apple, c’est moins qu’en 2020

D'après une récent sondage mené par la boutique spécialisée SellCell, seulement 18% des utilisateurs Android envisagent de passer chez Apple en 2021. Cela représente une baisse de 15% par rapport aux chiffres de 2020.

En 2020, le site spécialisé dans la revente et la reprise de smartphones SellCell avait publié un premier sondage dédié à l'intérêt des utilisateurs Android pour l'iPhone 12. Pour réaliser cette étude d'opinion, SellCelle avait interrogé pas moins de 2000 utilisateurs Android âgés de plus de 18 ans et résidant aux États-Unis. Résultat, pas moins de 33% des sondés se disaient séduits par le dernier smartphone de la marque à la pomme.

Et justement, SellCell vient de publier son nouveau sondage annuel sur le même sujet, à un détail près puisqu'il s'agit cette fois de se renseigner sur l'intérêt que portent les utilisateurs Android sur l'iPhone 13, le prochain flagship d'Apple. Cette fois-ci, l'enquête a été menée sur plus de 5000 utilisateurs Android.

18% des utilisateurs Android séduits par l'iPhone 13

Qu'est-il ressorti de ce sondage ? Attardons-nous d'abord sur les intentions d'achat des utilisateurs Android concernant l'iPhone 13. Alors qu'ils étaient 33% à envisager d'acheter un iPhone 12 en 2020, ils ne sont plus que 18% à se dire intéressés par l'iPhone 13 en 2021. Cela représente une baisse de 14,8 % par rapport aux résultats de l'an dernier. En toute logique, SellCell a cherché à savoir les raisons pour lesquelles les utilisateurs Android se montrent plus frileux à l'égard de l'iPhone 13 :

31,9% des sondés regrettent l'absence de scanner d'empreintes digitales sur l'iPhone 13. Touch ID devrait toutefois revenir sur l'iPhone 14 si l'on en croit les dernières rumeurs

12,8% des sondés regrettent les restrictions sur le chargement latéral des applications iOS

10,4% des sondés sont contre le scan intrusif des photos iCloud

12,1% des sondés estiment que les smartphones Android ont un meilleur hardware que les iPhone

Ensuite, SellCell s'est naturellement penché sur les aspects de l'iPhone 13 qui séduisent les utilisateurs Android :

51,4% des sondés apprécient le support logiciel plus long

23,8 % des sondés apprécient l'intégration de l'écosystème Apple

11,4 % des sondés apprécient la meilleure protection de la vie privée sur les iPhone

5,2 % des sondés estiment qu'Apple pratique de meilleurs prix avec les iPhone

Sans surprise, l'iPhone 13 Pro Max et son écran 6,7″ reste l'appareil le plus populaire auprès des utilisateurs Android, avec 39,8 % des sondés intéressés par ce modèle. Le modèle Vanilla arrive en seconde position avec 36,1 %, l'iPhone 13 Pro 6,1″ suit avec 19,5% des suffrages et l'iPhone 13 Mini 5,4″ représente quant à lui 4,6% des sondés.

Source : SellCell