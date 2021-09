Les utilisateurs d’iPhone changent plus souvent de smartphone que ceux sur Android

Une nouvelle étude affirme que les utilisateurs d’iPhone sont plus nombreux à passer à un modèle plus récent chaque année que ceux d’Android. Ils sont en effet 35 % à avoir vendu ou échangé leur smartphone au cours des 12 derniers mois, contre 15 % chez Android. Pourtant, les iPhone sont généralement en meilleur état que leurs rivaux lorsqu’ils sont remplacés.

Les études comparant les utilisateurs iPhone et Android sont légion. On apprend notamment que les premiers sont généralement plus fidèles que les seconds, ou encore que 18 % des utilisateurs Android envisagent de passer chez Apple lors de la sortie de l’iPhone 13. Toutefois, bien que les aficionados de la marque à la pomme restent le plus souvent au sein de leur écurie, cela ne les empêche pas de changer plus régulièrement de smartphone.

En effet, un sondage mené par Consumer Intelligence Research Partners révèle que 35 % d’entre eux ont abandonné leur modèle actuel au cours des 12 derniers mois pour un plus récent. Ils ne sont que 15 % chez les utilisateurs Android. Parmi ces 35 %, 30 % l’ont échangé pour un nouveau smartphone et 5 % l’ont revendu. En face, 5 % ont échangé leur smartphone Android et 10 % l’ont revendu.

Les utilisateurs Apple achètent plus souvent un nouvel iPhone

En revanche, les utilisateurs iPhone sont moins nombreux à conserver leur ancien smartphone. Alors qu’ils sont presque 50 % chez Android à garder leur vieux modèle, ils ne sont que 29 % chez Apple. On ne connaît pas le nombre exact des utilisateurs qui jettent tout bonnement leur appareil. Toutefois, on sait que 84 % des utilisateurs iPhone déclarent que l’écran de leur téléphone est en parfait ou bon état lorsqu’ils passent à un modèle plus récent, contre 76 % pour Android.

Sur le même sujet : Apple vs Google — les activations d’iPhone et d’Android sont désormais à égalité aux États-Unis

Ce chiffre peut paraître paradoxal comparé à la proportion d’utilisateurs qui changent de smartphone chaque année. Pour expliquer ce phénomène, on peut entre autres se pencher sur la question de l’autonomie. 30 % des utilisateurs Android rapportent que leur appareil peut tenir un jour entier sans être rechargé, contre 23 % chez Apple. De plus, il faut prendre en compte le programme Apple Trade In, qui permet aux propriétaires d’échanger leur vieux smartphone pour réduire le prix du nouveau.

Source : Consumer Intelligence Research Partners