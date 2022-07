Apple annonce enfin la date de lancement de son MacBook Air avec puce M2

Après plusieurs semaines d’attente, Apple a enfin confirmé le lancement imminent de son MacBook Air M2. Présenté il y a près d’un mois à la conférence WWDC 2022, le MacBook Air M2 sera finalement disponible en précommande dès demain.

Près d’un mois après son annonce, le MacBook Air M2 est enfin prêt à être livré chez les fans d’Apple les plus impatient. Cette fois-ci, l’attente a été relativement longue car Apple a été contraint d’allonger les délais de livraison à cause de la pandémie de COVID-19, qui a paralysé ses usines en Chine.

En effet, le chaos s’était emparé de l’usine Quanta d’Apple à Shanghai lorsque des employés avaient manifesté et même essayé de fuir l’usine pour rentrer chez eux. Ces mouvements de protestation ont grandement impacté les cadences de production, et donc empêché Apple d’annoncer une date de sortie dès le jour de la présentation de l’appareil.

Le MacBook Air M2 est disponible en précommande dès demain, vendredi 8 juillet

Le fabricant a enfin annoncé officiellement que les personnes intéressées par l'achat de ce nouvel ordinateur portable avec une puce M2 pourront le commander via la boutique en ligne officielle d'Apple à partir du vendredi 8 juillet à 14 heures. Les premières commandes seront ensuite livrées à partir du vendredi 15 juillet, soit une semaine plus tard. La source de nos confrères de MacRumors avait donc vu juste, puisqu’elle avait déjà annoncé les mêmes dates il y a une semaine.

Pour rappel, le MacBook Air M2 est significativement plus cher que son prédécesseur, puisqu’il est disponible à un prix de départ de 1499 euros avec un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 256 Go. Il faudra compter 1849 euros pour un CPU 8 cœurs, un GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 512 Go.

Comme Apple fait actuellement face à des problèmes sur sa chaîne de production, on ne peut que conseiller aux clients intéressés de commander un exemplaire le plus rapidement possible, au risque de voir les délais de livraison s’allonger. Il y a encore quelques jours, il fallait attendre plus de deux mois avant de recevoir un MacBook Pro 14 ou 16 pouces.

Source : Apple