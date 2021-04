AirTag : l’affichage de la “Localisation précise” est réservé aux iPhone 11 et iPhone 12

La fonctionnalité “Localisation précise” des AirTags est exclusive aux iPhone 11 et iPhone 12. Cet usage est en effet permis par la nouvelle technologie Ultra-Wideband (UWB) qui repose sur l'emploi d'une nouvelle puce. Les modèles plus anciens devront se contenter d'une localisation fonctionnelle mais nettement moins précise.

Après des mois d'attente, Apple s'est finalement décidé à lancer les AirTags. Les petits trackers d'activité à 35 € se distinguent par leur design élégant, leur toute nouvelle technologie UWB complémentaire de la connexion Bluetooth – et des fonctionnalités qui peuvent être très avancées sur iPhone, avec notamment la “Localisation précise”. Grâce à cet affichage détaillé, votre iPhone est capable de vous indiquer précisément la direction et la distance de vos AirTags.

En plus de pouvoir les faire sonner, cette “Localisation précise” vous assure de les retrouver encore plus vite. Reste que comme vous pouvez le voir dans l'image en Une de cet article, la “Localisation précise” est une exclusivité des iPhone 11 et iPhone 12. On comprend que cela est lié à la technologie Ultra-Wideband, car Apple explique : “si votre AirTag n'est pas loin, votre iPhone vous aide à le retrouver grâce à la fonction Localisation précise. La technologie intégrée Ultra Wideband permet d'afficher la distance qui vous sépare de lui et la direction à suivre”.

La “Localisation précise” des AirTags repose sur la puce U1 des iPhone 11 et 12

Et la firme de poursuivre : “La fonction Liocalisation précise est prise en charge par les modèles suivants : iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max”. Tous ces iPhone sont en effet équipés d'une puce dédiée à l'Ultra Wideband, nommée U1. Ils peuvent ainsi utiliser des signaux radio de faible portée et des algorithmes pour calculer la distance qui les séparent d'autres appareils équipés d'une puce U1, dont les Airtags mais aussi, par exemple, l'Apple Watch Series 6 et le HomePod mini.

Or que se passe-t-il si votre iPhone est plus ancien, donc incompatible avec la technologie UWB ? C'est très simple : la localisation reposera uniquement sur les signaux bluetooth, comme avec les trackers actuels tels que Tile et Wistiki. Ce qui est forcément moins précis, mais vous pouvez tout de même faire sonner les AirTags.

A terme on imagine qu'un plus grand nombre de produits de la marque embarqueront cette puce U1, car cette précision dans la localisation à l'intérieur des bâtiments donnerait à l'écosystème un nouvel atout sur les fonctionnalités proposées par l'écosystème Android. Ce qui concourt à leur succès annoncé, c'est que les AirTags sont parfaitement intégrés à iOS – la localisation est centralisée dans une application native déjà très utilisée pour retrouver ses appareils perdus et localiser vos amis sur une carte.