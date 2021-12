AirTag : Apple lance une application Android pour débusquer les balises espion

Apple vient de lancer Tracker Detect, une application qui permet aux smartphones Android de débusquer la présence d'un éventuel AirTag espion. Actuellement réservée aux Etats-Unis, l'app utilise la puce NFC des téléphones Android pour protéger les personnes qui ne disposent pas d'un iPhone contre l'espionnage.

Il y a quelques mois, Apple a lancé les AirTag, des balises bluetooth capables de retrouver des objets. Vendu au prix de 35 euros l'unité, l'AirTag permet de ne plus perdre ses clés de voiture, son sac ou encore son portefeuille. La position exacte de chaque objet est affiché dans l'application Localiser intégrée par défaut aux iPhone et aux iPad. Il est aussi possible de faire sonner la balise pour retrouver la trace d'un objet perdu.

Pour éviter que des individus malveillants se servent d'un AirTag pour espionner leurs proches, Apple a mis en place des sécurités. Si le tracker est placé dans vos affaires à votre insu, l'AirTag va se mettre à sonner 8 heures après avoir été séparé de l'iPhone auquel il est jumelé. De plus, votre iPhone va vous avertir qu'un AirTag inconnu se déplace à proximité de vous par le biais d'une notification.

Apple lance Tracker Detect, l'app Android pour repérer un AirTag perdu à proximité

Initialement, aucune mesure ne permettait d'avertir les utilisateurs de smartphones Android de la présence d'un AirTag. Face aux critiques, le géant de Cupertino s'est rapidement engagé à mettre à disposition une application Android pour corriger le tir. Chose promise, chose due : Apple vient de lancer l'application Tracker Detect sur le Play Store, la boutique d'apps Android de Google. Dans un premier temps, l'app est réservée aux Etats-Unis.

Comme annoncé, l'application détecte la présence d'un AirTag à proximité d'un smartphone Android. “Tracker Detect recherche des trackers d'objets séparés de leur propriétaire et compatibles avec le réseau Localiser d'Apple”, explique le descriptif publié sur le Play Store.

Attention, l'app ne repère pas les balises qui ne sont pas séparées de l'iPhone de leur propriétaire. Si vous vous baladez avec un AirTag jumelé à votre iPhone dans votre portefeuille, il ne sera pas repéré par l'application. Pour lancer un scanner des alentours, il faut impérativement ouvrir l'application et initier une recherche. Grâce à la puce NFC des téléphones Android, l'AirTag perdu sera localisé en l'espace de 15 minutes.Tracker Detect ne fonctionne pas en arrière-plan.

C'est plutôt dommage pour un outil censé protéger les utilisateurs contre l'espionnage et le harcèlement. Finalement, les utilisateurs de l'application doivent préalablement deviner la présence d'un AirTag dans leurs affaires, notamment grâce à la sonnerie de la balise. Une fois qu'une balise a été repérée, il est possible d'utiliser l'application pour activer la sonnerie. En suivant le bruit généré par l'accessoire, il est alors possible de mettre la main dessus et de le désactiver.