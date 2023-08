Apple AirTag : le tracker d’objets devient moins cher pour la rentrée

Besoin d'un AirTag pour localiser vos appareils Apple ? À l'occasion de la rentrée 2023, le tracker d'objets de la marque à la Pomme bénéficie d'une réduction de 10 euros par rapport à son prix conseillé.

La rentrée 2023 approche à grands pas et deux sites e-commerce en profitent pour baisser le prix de l'AirTag d'Apple.

Affiché au prix conseillé de 39 euros, l'Apple AirTag est vendu chez Auchan et sur Amazon au tarif réduit de 29 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros de la part des deux sites de commerce en ligne. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en magasin Auchan ou à domicile si l'achat est effectué sur Amazon.

Idéal pour retrouver des objets et surtout pour localiser des appareils Apple, le AirTag est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière grâce à l'indice de protection IP67. Alimenté par une pile bouton CR2032 remplaçable, le tracker se configure d’un simple geste et se connecte instantanément à un iPhone ou à un iPad. La balise Bluetooth doit être utilisée avec des appareils disposant du système d'exploitation iOS 14.5 (ou version supérieure). Enfin, il faut savoir que l'appareil en question doit être connecté à un compte iCloud pour configurer le tracker AirTag.