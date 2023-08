Une très bonne enceinte sans fil de la marque Harman Kardon fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Boulanger ! Pendant une durée limitée, la Harman Kardon Citation 300 bénéficie d'une réduction de plus de 50%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Boulanger effectue sa braderie jusqu'au mercredi 16 août 2023 ! Au cours de l'événement commercial, le site e-commerce français propose des produits high-tech à prix réduits, à l'instar de cette enceinte sans fil signée Harman Kardon.

En effet, le modèle Citation 300 de l'enceinte Harman Kardon disponible dans un coloris gris est vendu à 199,99 euros au lieu de 449,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 250 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, la livraison de l'enceinte se fait gratuitement à domicile ou en magasin Boulanger.

La Citation 300 de Harman Kardon est une enceinte stéréo intelligente qui offre un son stéréo pur grâce à ses deux tweeters de 20 mm et ses deux woofers de 89 mm. Sa puissance de sortie de 100 W RMS convient idéalement aux pièces de taille moyenne de 20 à 25 mètres carrés. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et surtout les assistants vocaux, l'enceinte connectée peut être contrôlée vocalement via l'écran LCD tactile. Et grâce au Chromecast intégré, vous pourrez accéder facilement aux services de streaming audio et vidéo en qualité HD lorsque votre smartphone, tablette ou ordinateur est connecté au même réseau WiFi que votre enceinte.