L’iPhone 12 Mini représente moins de 5% des ventes d’iPhone aux Etats-Unis

L'iPhone 12 Mini a du mal à trouver son public. Contrairement aux autres iPhone 12 pour lesquels la demande est très forte, le modèle le plus compact ne séduit qu'une petite poignée de clients. Comme si le public était désormais définitivement acquis aux grands formats d'écran.

Il est probable que vous croisiez encore des gens avec un smartphone compact – qui commence forcément à dater – come l'iPhone 5S, SE voire même l'iPhone 5C. Or, il semble à en croire les dernières projection de ventes d'iPhone 12 Mini aux Etats-Unis que cette typologie de clients est en voie de disparition.

Selon Counterpoint Research, les iPhone 12 Mini n'ont représenté que 5% des ventes cumulées de tous les iPhone depuis sa sortie aux Etats-Unis. Une paille quand on sait que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro battent records sur records de vente. On manque de chiffres pour le reste du monde mais il y a fort à parier pour que les ventes d'iPhone 12 Mini en Europe ressemblent à celles aux Etats-Unis.

L'iPhone 12 Mini comme l'ensemble des smartphones compacts n'ont plus la côte

Counterpoint reprend également une infographie dans laquelle on peut voir que la part de marché des smartphones avec un écran de moins de 6″ (Android et iPhone confondus) baisse inexorablement depuis 2019. En décembre 2018, autour de 50% des smartphones vendus. dans le monde avaient un écran de moins de 6″.

En décembre 2020, les ventes de smartphones de moins de 6″ ne représentent presque plus de part de marché vraiment significative. L'iPhone 12 Mini dispose d'un écran OLED de 5,4″ qui couvre 85,83 % de la face avant. Il embarque pour le reste les mêmes caractéristiques techniques que l'iPhone 12 standard, excepté sa batterie de seulement 2227 mAh.

Batterie qui lui délivre tout de même environ 15h d'autonomie en usage divers et 12h50 de visionnage vidéo – du moins en connectivité 4G. Apple a en soit conçu un produit osé, l'une des seules options borderless et OLED de l'industrie sur ce type de format – a fortiori avec le meilleur processeur disponible chez Apple.

Or, il semble justement qu'à cause de cette petite taille d'écran et de son prix – pratiquement 900 euros – les clients craignent une expérience d'utilisation au rabais par rapport à ce que propose un iPhone 12 Pro ou iPhone 12 classique. Une crainte qui n'a au demeurant pas lieu d'être selon notre test de l'iPhone 12 Mini, même si les tailles au-dessus sont incontestablement plus confortables pour consulter des films ou séries.

