Powerbeats 4 : la sortie des écouteurs sans fil se rapproche, Apple a laissé fuiter leur design

Le design des Powerbeats 4 est apparu dans la dernière mise à jour iOS 13.3.1. On y découvre des écouteurs qui empruntent qu design des Powerbeats Pro et Powerbeats 3. La fuite suggère qu’un câble reliera les deux écouteurs.

Apple est connu pour sa culture du secret en interne. Mais on découvre régulièrement, grâce à une poignée d’indices oubliés dans les mises à jour d’iOS, de nouvelles infos sur les prochains produits de la marque. Cette fois-ci ce sont les prochains écouteurs sans fil Powerbeats qui montrent le bout de leur nez dans iOS 13.3.1. Apple est surtout connu dans les domaine pour ses écouteurs AirPods et AirPods Pro True Wireless.

Les Powerbeats 4 seront reliés par un câble

Mais la marque a racheté il y a quelques années Beats, et produit depuis des écouteurs sans plus « sportifs ». Pour l’heure, ces derniers sont déclinés en deux versions : les Powerbeats Pro qui sont de vrais True Wireless, et les Powerbeats 3 dont les écouteurs sont reliés entre eux par un câble.

Pour le reste, cette gamme de produits se caractérise par une tenue plus solide grâce à une anse autour de l’oreille. A en croire le visuel apparu dans iOS 13.3.1, le Powerbeats 4 fait la synthèse entre le design des Powerbeats Pro et celui du des Powerbeats 3. Ce sont fondamentalement des Powerbeats Pro avec fil, mais au lieu de mettre le câble du côté les plus visible, la version 4 dissimulera le câble derrière l’oreille.

Pour le reste, l’icône ne donne pas beaucoup plus d’infos. Mais ces écouteurs devraient vraisemblablement embarquer la nouvelle puce Apple H1 qui simplifie l’appairage avec les produits Apple, et donne accès à des fonctionnalités comme la reconnaissance de « Dis Siri ». On ne sait pas quand Apple présentera ces nouveaux écouteurs, mais leur présence dans la dernière build d’iOS indique que la firme ne devrait pas tarder à les dévoiler.

