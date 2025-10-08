Le mode IA de Google arrive partout en Europe, sauf en France : voici pourquoi vous devrez encore attendre

C’est une révolution qui transforme déjà la manière de chercher sur Internet. Le moteur de recherche de Google s’enrichit d’un véritable assistant intelligent, désormais actif dans plus de 200 pays. Mais en France, le lancement reste bloqué à cause d’un casse-tête juridique.

Depuis plusieurs mois, Google préparait en silence une refonte majeure de son moteur de recherche. L’entreprise souhaitait rapprocher ses outils des chatbots modernes, capables de comprendre le langage naturel et d’offrir des réponses directes. Ce projet prend aujourd’hui forme avec le déploiement mondial du mode IA, une nouvelle interface pensée pour dialoguer avec les internautes plutôt que de simplement leur afficher des liens.

Le mode IA s’appuie sur le modèle Gemini 2.5, une technologie capable de traiter texte, voix et images pour répondre à des requêtes plus complexes. Contrairement à Entourer pour Rechercher, limité à la reconnaissance d’éléments visuels à l’écran, cette fonction agit comme un véritable assistant intégré à la recherche. Il suffit de poser une question à Google pour que l’intelligence artificielle rédige une réponse complète, tout en affichant les sources consultées. Déjà présente aux États-Unis depuis le printemps, elle s’étend désormais à plus de 200 pays et prend en charge 35 nouvelles langues, dont l’arabe, le français, le thaï et l’allemand.

Google active son mode IA en Europe, mais la France reste sur la touche

Dans la plupart des pays européens, cette nouveauté apparaît progressivement sur ordinateur et mobile. Les utilisateurs peuvent interagir directement avec Gemini via un bouton Mode IA situé à droite du champ de recherche. Cependant, en France, la fonction n’est toujours pas disponible. Google indique qu’une incertitude réglementaire empêche pour l’instant son lancement, le temps de clarifier la question de l’utilisation des contenus des sites de presse sans contrepartie financière.

Ce blocage intervient alors que l’IA redessine le paysage de la recherche en ligne. De nombreux médias redoutent déjà une baisse du trafic, puisque les internautes obtiennent leurs réponses sans quitter la page Google. De son côté, l’entreprise américaine estime que ces outils sont essentiels pour rester compétitive face à ChatGPT ou Perplexity, qui attirent une nouvelle génération d’utilisateurs. Selon plusieurs sources proches du dossier, la situation pourrait se débloquer d’ici la fin de l’année 2025, voire au premier trimestre 2026. En attendant, les Français devront donc encore patienter avant de découvrir le moteur de recherche du futur.