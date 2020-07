AnTuTu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de juin 2020

AnTuTu vient de lever le voile sur le top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de juin. Après plusieurs mois consécutifs, le Find X2 Pro continue de régner sur le classement réservé aux appareils milieu de gamme. Le flagship est désormais talonné par le Xiaomi Mi 10 Pro. Côté milieu de gamme, c’est le Redmi 10X Pro qui s’impose en numéro un.

AnTuTu a mis en ligne le classement des smartphones Android haut de gamme les plus puissants du marché suivi d’un top réservé aux appareils milieu de gamme. Comme toujours, les sélections ci-dessous sont réalisées sur base des résultats recensés en Chine.

Sur le haut de gamme, le Find X2 Pro domine

Comme c’est le cas depuis 4 mois, c’est le Find X2 Pro d’Oppo qui se hisse à la première place du classement. La seconde place est désormais occupée par le Xiaomi Mi 10 Pro, dont la configuration est similaire à celle du flagship d’Oppo. Les deux appareils sont en effet alimentés par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM.

OPPO Find X2 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Oppo Find X2 OPPO Ace2 iQOO Neo3 Redmi K30 Pro Realme X50 Pro player version iQOO 3 Meizu 17 Pro OnePlus 8 Pro

Du reste, on notera l’éviction du Vivo Nex 3S 5G du classement. Ce mois-ci, c’est le OnePlus 8 Pro qui ferme la marche. Comme c’est souvent le cas, le top 10 ne comporte que des terminaux alimentés par le dernier chipset de Qualcomm.

Xiaomi détrône Oppo sur le milieu de gamme

Le classement recensant les appareils milieu de gamme est dominé par le Redmi 10X Pro de Xiaomi. Grâce à son SoC Dimensity 820 de MediaTek couplé à 8 Go de RAM, le smartphone est parvenu à détrôner le Oppo Reno3 5G (Dimensity 1000L), qui régnait sur le top 10 depuis plusieurs mois.

Redmi 10X Pro OPPO Reno3 Redmi 10X Honor 30 Huawei nova7 Pro Huawei Nova7 Honor X10 Honor 30S Huawei Nova7 SE Oppo Reno4 Pro

Enfin, on remarquera la disparition prématurée du Redmi K30 et l’entrée en scène de l’Oppo Reno 4 Pro 5G sur la dernière marche. Que pensez-vous des classements de ce mois-ci ? Utilisez-vous un des smartphones de la sélection d’AnTuTu ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.