AnTuTu présente le top 10 des smartphones Android les plus puissants de septembre 2020

AnTuTu vient de lever le voile sur les top 10 des smartphones Android les plus puissants de septembre 2020. Comme toujours, l'outil de benchmarking a publié un top dédié aux téléphones premium et un top réservé aux smartphones milieu de gamme.

Ce 12 octobre, AnTuTu a mis en ligne le top mensuel des smartphones Android les plus puissants. Pour réaliser ces classements, AnTuTu s'appuie sur les résultats générés par les utilisateurs du marché chinois. Il n'est donc pas étonnant que les résultats mettent en avant des appareils absents du marché européen.

Le top 10 des smartphones Android haut de gamme

Sur le haut de gamme, ce sont d'ailleurs les Vivo Iqoo 5 et 5 Pro qui prennent la tête du classement, juste devant le Xiaomi Mi 10 Ultra dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Les deux flagships de Vivo sont alimentés par le Snapdragon 865, le chipset phare de Qualcomm. En quatrième place, on trouve une autre production de Vivo, le X50 Pro+, toujours avec Snapdragon 865.

Ensuite, on trouve le Lenovo Legion Pro, un smartphone pour gamers alimenté par le SoC Snapdragon 865 Plus, une version boostée du chipset. Il est suivi par le ROG Phone 3 d'Asus, un autre smartphone orienté gaming avec Snapdragon 865 Plus. La sélection se clôture avec le BlackShark 3S, les Oppo Find X2 et le Xiaomi Mi 10 Pro.

Le top 10 des smartphones Android milieu de gamme

Côté milieu de gamme, c'est le Redmi 10X Pro 5G qui s'impose en numéro 1. Le smartphone est alimenté par le SoC Dimensity 820 de Mediatek couplé à 8 Go de RAM. En seconde place, on trouve la version standard du Redmi 10X 5G. Grâce sa puce Kirin 985 développée par HiSilicon, filiale de Huawei, le Honor 30 se hisse à la troisième place.

On trouve aussi le Huawei Nova 7 et Nova 7 Pro, toujours avec Kirin 985, les Honor X10 et Honor 30S et le Huawei Nova 7 SE. Ces trois dernières productions profitent du Kirin 920. Les Oppo Reno 4 5G et Redmi K30 5G ferment la marche. Sur le milieu de gamme, le classement est donc dominé par Mediatek et HiSilicon. On ne trouve que les Snapdragon 768G et 765G en fin du top. Que pensez-vous des top publiés par AnTuTu ? On attend votre avis dans les commentaires.