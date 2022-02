AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de janvier 2022

Le classement mensuel d’AnTuTu vient d’être publié, et c’est l’iQOO 9 Pro qui remporte la palme du smartphone le plus puissant pour janvier 2022. Il est suivi par l’iQOO 9 standard et le realme GT2 Pro, tous deux propulsés par le dernier processeur Qualcomm en date, le Snapdragon 8 Gen 1. Du côté des milieu de gamme, c’est l’iQOO Z5 qui occupe la première place.

Voilà plusieurs jours que le mois de janvier s’est terminé. Pour AnTuTu, c’est donc l’heure du traditionnel bilan des smartphones les plus puissants de ce début d’année. 2021 avait fini par couronner le Black Shark 4 S Pro de Xiaomi et, plus généralement, le Snapdragon 888+ qui propulsait la majeure partie du classement. Les choses ont pas mal bougé en janvier, en grande partie à cause de l’arrivée sur le marché du nouveau fleuron de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1.

En effet, sur les 10 premiers du classement, pas moins de 7 smartphones sont équipés du dernier processeur. C’est ainsi le cas du grand gagnant du mois, l’IQOO 9 Pro en version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Carton plein d’ailleurs pour le constructeur, qui parvient à placer son IQOO 9 standard à la seconde place du podium. Ce dernier est complété par le Realme GT 2 Pro, également avec un score dépassant le million de points.

IQOO domine également le milieu de gamme avec l’IQOO Z5

OnePlus fait également une apparition avec le OnePlus 10 Pro, suivi de près par le Xiaomi 12 Pro. Le top 10 se termine par trois smartphones équipés du Snapdragon 888+, dont notamment le Black Shark 4 S Pro qui dégringole donc par rapport au mois précédent. Si le changement est de mise chez les smartphones premium, le constat est tout autre du côté des milieu de gamme.

En effet, aucun autre processeur n’est apparu sur ce segment depuis la fin 2022. Aussi, l’iQOO Z5 conserve sa première place du classement. Il est rejoint sur le podium le Honor 60 Pro et l’Oppo Reno 7. À noter que le Snapdragon 778G propulse pas moins de 8 smartphones de ce top 10. Enfin, comme toujours, rappelons qu’AnTuTu prend avant en compte le marché chinois dans son benchmark.