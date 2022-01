Surface Duo : Microsoft déploie enfin Android 11, c’est pas trop tôt !

La Surface Duo passe enfin à Android 11 ! Après des mois de promesses, de faux espoirs et d'attente, le smartphone Android à double écran vient de recevoir la mise à jour. On fait le point sur les nouveautés apportées par le firmware.

Souvenez-vous : en 2019, Microsoft a fait un grand retour sur le marché de la téléphonie mobile en lançant le Surface Duo, un smartphone Android à double écran. Proposé début 2021 sur le marché français, le téléphone est sorti sous Android 10, l'OS préinstallé à la sortie d'usine.

Rapidement, Microsoft s'est engagé à proposer la mise à jour Android 11 sur le smartphone à double écran. Dans un premier temps, le géant américain assurait que le système d'exploitation serait mis à jour dans les semaines suivant le lancement. Il n'en fût rien. Microsoft s'est ensuite engagé à proposer Android 11 dans le courant de l'été dernier, avant de repousser l'échéance à la fin de l'année. Là encore, Microsoft n'a pas tenu ses promesses.

La Surface Duo reçoit Android 11, voici les nouveautés

Après des mois d'attente et de promesses non tenues, Microsoft vient finalement de lancer le déploiement d'Android 11 sur la Surface Duo première du nom. La version 2021.1027.156 du firmware, actuellement en cours de déploiement dans le monde, embarque le patch de sécurité Android de janvier 2022. “La mise à jour suivante est disponible pour les Surface Duos déverrouillés en Amérique du Nord et en Europe”, explique Microsoft sur son site web.

La mise à jour ajoute une flopée de nouvelles fonctionnalités. Il est désormais possible de lancer OneNote en cliquant sur le bouton supérieur du stylet qui accompagne le terminal. En se rendant dans les paramètres du téléphone, il est également possible de “choisir des applications spécifiques pour se déployer automatiquement sur les deux écrans lorsque vous les ouvrez”.

Microsoft annonce aussi des “paramètres rapides optimisés”, un moyen d'ajuster le volume du média directement à partir des paramètres rapides, un mode à une main dans le clavier Microsoft SwiftKey, de nouveaux widgets pour la météo et l'actualité, un meilleur affichage des photos OneDrive et la possibilité de jouer au Xbox Game Pass avec une manette.