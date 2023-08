Xiaomi dévoile une puce qui va révolutionner le gaming sur smartphone

À l’occasion d’une conférence technique au sujet d’un de ses prochains smartphones, le Xiaomi K60 Ultra, le fabricant chinois a levé le voile sur une puce qui veut grandement améliorer l’expérience gaming sur mobile.

Xiaomi s’apprête à lancer son nouveau smartphone haut de gamme au cours des prochains jours, le Redmi K60 Ultra, mais avant cela, le fabricant chinois a dévoilé tout ce qu’il fallait savoir des performances de son appareil. À l’occasion des 10 ans de Redmi, Xiaomi a dévoilé une toute nouvelle puce graphique, qui épaulera le surpuissant processeur MediaTek Dimensity 9200+.

Nommée X7, cette puce graphique dédiée a été développée conjointement avec Pixelworks, et promet de faire passer l’expérience gaming sur smartphone au niveau supérieur. Le smartphone s’annonce comme étant le plus puissant du marché, puisqu’il a atteint un score de pas moins de 1 774 714 points sur AnTuTu. En comparaison, le smartphone gaming le plus puissant, le Redmagic 8S Pro, n’avait récolté lui que 1 633 002 points le mois dernier.

La nouvelle puce X7 veut améliorer l’expérience gaming sur mobile

La puce X7 du Redmi K60 Ultra viendra seconder le GPU du Dimensity 9200+ pour forcer les jeux à s’adapter aux capacités de l’écran du smartphone. 30 jeux seront capables d’être affichés à 144 Hz au lancement, mais la puce utilisera une technologie d’interpolation de trame pour permettre à 100 autres jeux de s’afficher en 144 images par seconde, même s’ils ne sont pas nativement compatibles.

En d’autres termes, la puce permettra au smartphone d’insérer des images supplémentaires aux jeux, d’adapter leur définition et de réduire leur latence, afin de les rendre plus fluides. Genshin Impact, lui, pourra même être affiché en 144 Hz en 1,5K, la définition de l’écran du smartphone.

Cette puce ne sera pas exclusive à Xiaomi, puisque d’autres fabricants tels que OnePlus comptent déjà l’utiliser dans leurs propres appareils. Il reste maintenant à voir si celle-ci fera aussi son arrivée en Europe. Le Redmi K60 Ultra ne sera pas lancé chez nous, mais Xiaomi se prépare à sortir un nouveau Xiaomi 13T Pro en France, qui sera une version légèrement modifiée de l’appareil. Il pourrait donc lui aussi être équipé de cette puce graphique.