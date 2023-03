Google cesse encore de vendre ses lunettes connectées Glass AR

Google a annoncé une mauvaise nouvelle pour certaines sociétés. Le géant américain va immédiatement cesser de vendre ses lunettes de réalité augmentée, les Google Glass Enterprise Edition 2.

Alors que les Google Glass ne sont plus disponibles à la vente aux consommateurs depuis 2015, Google s’était jusqu’à présent concentré sur la façon dont les lunettes connectées pouvaient être utiles aux entreprises. Google avait alors transformé le produit AR en une solution pour les sociétés et les clients industriels, destiné à permettre aux travailleurs de rester connectés tout en gardant les mains libres.

Les lunettes, rebaptisées Google Glass Entreprise Edition, ont jusqu’à présent connu 2 générations, la dernière en date étant sortie en 2019, et tournant grâce à la plateforme Snapdragon XR1. Qualcomm avait depuis lancé le Snapdragon XR2 pour le Meta Quest Pro, mais avait également dévoilé sa première puce spécialement créée pour les lunettes connectées, la Snapdragon AR2.

Google cesse les ventes de lunettes connectées

Après 4 ans sur le marché, Google a finalement annoncé que les Google Glass Entreprise Edition 2 sont officiellement retirées de la vente. Celles-ci avaient été commercialisées à 999 dollars, et avaient révolutionné le quotidien de nombreuses entreprises.

Pour les clients actuels de Glass Enterprise Edition, Google continuera à prendre en charge le casque jusqu'au 15 septembre 2023, bien que l'entreprise ait déclaré « qu'aucune mise à jour logicielle de Google n'est prévue ». Le terme “support” signifie plutôt que les clients pourront recevoir des appareils de remplacement dans le cadre des programmes existants jusqu'à cette date. Google prévient également que « L'application peut cesser de fonctionner à tout moment après le 15 septembre 2023 ».

Pour l’instant, il est difficile de dire si les Glass ont encore un avenir. Actuellement, le site google.com/glass contient un message disant « merci pour plus d'une décennie d'innovation et de partenariat » et annonçant l'arrêt de l'application. Il est probable que Google s’apprête à dévoiler une toute nouvelle génération de lunettes encore plus performante, mais il est également possible que l’entreprise arrête définitivement de vendre de type de produit.

On imagine cependant mal Google abandonner cette catégorie d’appareils, puisqu’on a vu de nombreux constructeurs arriver sur ce marché ces derniers mois. Google pourrait donc profiter de son avance pour s’imposer comme le leader dans ce domaine.