Xiaomi, Oppo : le partage sans fil inspiré d’AirDrop arrive, quels sont les smartphones compatibles ?

Annoncé au mois d’aout, le système de partage de fichiers commun de Xiaomi, Oppo et Vivo commence d’arriver sur les ROM customisées ColorOS et MIUI sous la forme d’une mise à jour système. Le Reno 2 et le Reno 10x Zoom font partie des heureux élus de cette première vague. Vivo ne l’intègrera pas à sa ROM FunTouch avant février.

En août dernier, trois des principaux constructeurs chinois, Xiaomi, Vivo et Oppo, ont annoncé leur partenariat dont le but est de créer un système commun de partage de fichiers entre smartphones. Quatre mois plus tard, les trois fabricants ont chacun publié un communiqué de presse confirmant que le projet est maintenant fini et que la technologie commence déjà à être déployée sur les ROM customisées des trois marques.

Le système s’appelle donc Peer-to-Peer Transmission Alliance. Il s’agit d’un moyen de transfert local de fichiers d’un appareil à un autre, sans utiliser de connexion 4G. Alternative à Android Beam ou AirDrop chez Apple, il s’appuie sur une connexion Bluetooth pour la mise en relation et une connexion WiFi pair-à-pair pour le transfert en haut débit.

Ce système est nativement intercompatible entre les marques, contrairement à Huawei Share qui ne fonctionne qu’avec EMUI ou les appareils de Huawei ou S-Beam qui ne marche que dans un environnement Samsung. La promesse est d’offrir une vitesse de transmission de 20 Mo/s sans coupure de connexion internet (même en WiFi). Et le système gère tout type de fichier, sans distinction.

Déployé sur MIUI 11 et ColorOS 7

L’outil de transfert de fichiers ne fera pas l’objet d’une application dédiée, mais sera directement intégré au système d’exploitation des terminaux compatibles. Xiaomi l’intègre à la version de l’application Mi Share disponible avec MIUI 11 (basée sur Android 9 ou 10). Tous les mobiles compatibles (sauf les Redmi) seront progressivement concernés.

Oppo a également commencé de déployer le système au travers de la version de ColorOS 7 basée sur Android 10. Le système est intégré à l’application Oppo Share. Le Reno 2, le Reno 10x Zoom, le F11 et le F11 Pro recoivent d’ores et déjà la mise à jour. Les séries Find, Reno, R, F et A sont toutes concernées. Quant à Vivo, la marque n’a pas démarré le déploiement dans FunTouch. Celui-ci ne débutera qu’au mois de février. Les modèles concernés n’ont pas été précisés. Les IQOO, NEX et la série X le seront assurément.