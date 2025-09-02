Android : ne zappez surtout pas cette mise à jour, elle est cruciale pour la sécurité de votre smartphone

Discrètement mais sûrement, Google vient de déployer une petite mise à jour via ses Play Services qui augmente drastiquement la sécurité des smartphones Android. Celle-ci vient apporter un changement de taille à l'une des fonctionnalités les plus importantes du système d'exploitation : la Protection contre le vol.

S'il y a bien un risque pour votre smartphone contre lequel Google ne peut pas grand-chose, c'est bien le vol. La firme peut, néanmoins, tenter de décourager les voleurs de s'en prendre à votre précieux. Pour cela, elle a développé toute une suite de solutions, baptisée Protection contre le vol, qui s'assure que quiconque ayant subtilisé votre smartphone ne puisse pas l'utiliser. Une suite qui n'a eu de cesse de s'améliorer avec le temps, et qui a droit aujourd'hui à une nouvelle mise à jour extrêmement pratique.

Avec la dernière version de ses Play Services, Google introduit en effet une nouvelle fonctionnalité dont, maintenant qu'elle est là, on a bien du mal à comprendre pourquoi quand elle manquait à ce jour. Désormais, tous vos paramètres de Protection contre le vol pourront être stockés dans le cloud et réactivés sur n'importe quel appareil en un seul clic. Pratique quand on change de smartphone… ou simplement quand on décide de réactiver la protection.

Sur le même sujet – Android 16 bétonne la sécurité de votre smartphone : tous les réglages qu’il faut activer immédiatement

Mettez à jour les Play Services de Google, c'est pour votre sécurité

En effet, jusqu'à maintenant, il fallait impérativement reconfigurer Protection contre le vol sur chaque nouveau smartphone en sa possession et ce, même si ce dernier était connecté au même compte Google que le précédent. De même, lorsqu'une restauration était lancée, tous les paramètres de la fonctionnalité disparaissait. Autrement dit, si jamais l'utilisateur oubliait de reconfigurer la suite comme auparavant, il s'exposait à de très gros risques pour sa sécurité dans le cas où il se faisait voler son smartphone.

Pour rappel Protection contre le vol comprend des options telles que Confirmation d'identité, qui s'appuie sur les données biométriques pour sécuriser les paramètres sensibles du smartphone, Verrouillage en cas de vol, Verrouillage appareils hors ligne ou encore Verrouillage à distance. La mise à jour désormais disponible des Play Services apporte la version 25.34.

Source : Android Authority