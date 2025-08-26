Android va mieux vous protéger des applications potentiellement dangereuses, voici comment

Google prévoit de mettre en place une couche de sécurité supplémentaire pour éviter au maximum l'installation d'applications infectées par un malware sur Android. Voyons ce qui va changer.

Si installer une application sur son mobile est un geste extrêmement banal, il comporte toutefois une part de risque plus ou moins élevé en fonction du contexte. L'application Facebook de Meta depuis le Play Store ? Vous n'avez rien à craindre. Une appli de gestion de vos comptes bancaires qui n'a que quelques centaines de téléchargements ? Là c'est déjà plus dangereux. Et si vous choisissez de la télécharger en dehors du Play Store, c'est la pire des situations.

Google ne manque pas de rappeler les dangers de se procurer des applications Android en dehors du Play Store. Les protections intégrées à sa boutique ne sont pas activées, et même si les navigateurs vous préviennent du risque potentiel, cela reste assez maigre. La firme a récemment mesuré qu'il y a “plus de 50 fois plus de logiciels malveillants provenant de sources téléchargées sur Internet que sur des applications disponibles via le Play Store“. Elle veut en protéger les utilisateurs avec l'introduction d'un nouveau système.

Les pirates auront bientôt plus de mal à vous faire installer un malware sur Android

En 2023, Google obligeait les développeurs à prouver leur identité avant publication de leurs applications sur le Play Store. Une manière de décourager certains pirates, bien que cela n'empêche pas les malwares de se retrouver dans le magasin officiel d'Android. Bientôt, “Android exigera que toutes les applications soient enregistrées par des développeurs vérifiés afin d'être installées par les utilisateurs sur des appareils Android certifiés“, et ce même quand la source est externe au Play Store. Si la vérification échoue, l'installation sera empêchée.

Notez que l'immense majorité des smartphones de marques légitimes sont considérés comme certifiés. Le changement est majeur. C'est la fin de l'anonymat qui protégeait les cybercriminels et leur permettait de diffuser leurs malwares en toute tranquillité. Il faudra cependant être patient : Google précise que la vérification sera ouverte à tous les développeurs en mars 2026, avec une extension dans un maximum de pays, dont la France, à partir de 2027.