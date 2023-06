Android TV propose un nouvel onglet Boutique pour acheter ou louer des films et des séries

Les utilisateurs américains d’Android TV peuvent dès aujourd’hui essayer la nouvelle interface de leur télévision connectée dans laquelle apparaît un onglet un peu particulier.

L'interface d'Android TV arbore un nouvel onglet « Boutique » (Shop) qui, comme son nom l’indique, vous propose d’acheter ou de louer des films ou des séries directement depuis le menu. Celui-ci sera directement accessible depuis la navigation principale à côté des menus Recherche, Accueil, Découverte et Applications. À l’heure où les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ se sont immiscés dans nos foyers, et nous proposent des millions d’heures de contenu à des tarifs modiques, qu'est-ce qui, selon Google, justifie une telle fonctionnalité ?

Google estime que l’onglet « Shop » a toute son utilité « si vous recherchez un nouveau film populaire pas encore disponible sur d’autres services de streaming ou si vous souhaitez acheter un film sans abonnement, sur un coup de tête, l’onglet Shop vous facilitera la tâche ». Ce n’est pas la seule surprise que nous réserve la nouvelle interface d’Android TV. Dans l’onglet « Boutique », on trouvera une section « Bibliothèque », qui regroupera toutes les vidéos que vous avez achetées via votre compte Google, y compris le contenu acheté « sur YouTube, sur d’autres appareils Google TV et Android TV, ainsi que sur l’application mobile Google TV ».

Android TV va bénéficier d’un nouvel onglet dédié à l’achat et à la location de films et séries

Rappelons que cette nouvelle fonctionnalité ne concerne que les appareils tournant sous Android TV, et non pas Google TV. Bien qu’à terme, il soit destiné à laisser sa place à Google TV, il semblerait que la firme de Mountain View continue à développer activement Android TV. La prochaine version du système d’exploitation pour les télévisions connectées, Android TV 14 donc, permettra notamment de personnaliser la télécommande, ou encore de passer vos appels sur grand écran.

Cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les internautes étasuniens dans un premier temps. Elle devrait apparaître partout ailleurs dans le monde au cours des prochaines semaines.

Source : Google