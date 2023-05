Android TV : n’achetez pas n’importe quelle box, certaines sont remplies de malwares

Au cours des derniers mois, des inquiétudes ont été exprimées quant à la prévalence de boîtiers “Android TV” infectés par des logiciels malveillants et vendus en ligne. “Android TV” n'est pas synonyme de “Android TV OS” de Google, ce qui induit de la confusion lors de l’achat d’un tel appareil.

Lors de l'achat d'appareils en ligne, il peut être tentant d'opter pour l'option la moins chère qui promet les mêmes fonctionnalités que les modèles plus onéreux. Cependant, les options les moins chères sont parfois remplies de logiciels malveillants, comme cela a été rapporté récemment. En réponse à ces problèmes, Google a assuré prendre des mesures pour aider les utilisateurs à assurer la sécurité de leurs appareils Android TV et à les protéger contre les pratiques potentiellement dangereuses de certaines entreprises.

Dans un récent article, Google reconnaît officiellement qu'il existe des modèles de box vendus aujourd'hui qui sont appelés “Android TV” mais qui utilisent en fait le projet Android Open Source (AOSP). Google note que ces appareils peuvent techniquement inclure des applications Google et même le Play Store sans pour autant être sous licence Google.

Google vous dit comment bien choisir votre box Android TV

Pour aider les clients à faire des achats en toute sécurité, Google recommande de visiter le site officiel d'Android TV, où une liste de produits des partenaires autorisés d'Android TV et de Google TV est disponible. En outre, Google met en avant Play Protect, une certification dans le Play Store qui vérifie si un appareil est officiellement autorisé par Google. La société a fourni des étapes détaillées sur la façon de vérifier la certification sur une page d'assistance.

« Nous avons récemment reçu des questions concernant des boîtiers TV construits avec le projet Android Open Source et commercialisés comme des appareils Android TV OS. Certains d'entre eux peuvent également être livrés avec des applications Google et le Play Store qui ne sont pas sous licence Google, ce qui signifie que ces appareils ne sont pas certifiés Play Protect. Pour vous aider à confirmer si un appareil est construit avec Android TV OS et certifié Play Protect, notre site web Android TV fournit la liste la plus récente des partenaires », a déclaré Google.

Si vous ne savez pas pour quelle box Android TV acheter, nous vous conseillons également d’aller consulter notre comparatif des meilleurs appareils en 2023.