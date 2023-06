Android TV 14 vous permettra enfin de personnaliser votre télécommande, le rêve

La bêta d'Android TV 14 vient de révéler un nouveau secret. D'après l'insider réputé Mishaal Rahman, la prochaine version de l'OS de Google permettra d'attribuer une ou plusieurs touches vierges de la télécommande à vos applications préférées. Le rêve, tout simplement.

Comme vous le savez peut-être, Google a déployé depuis peu la dernière version bêta d'Android TV 14. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent donc la télécharger pour découvrir en avant-premières les fonctionnalités inédites de cette nouvelle mouture de l'OS.

Mishaal Rahman, insider réputé et ancien rédacteur en chef du site XDA Developers, s'amuse depuis quelques jours à repérer les outils et fonctionnalités cachés d'Android TV 14. Ainsi, nous avons appris qu'il sera visiblement possible de recevoir et passer des appels via Android TV. Pas étonnant toutefois de voir cette option envisagée par Google, puisqu'Apple travaille sur une fonctionnalité similaire sur tvOS 17.

Et bien, Mishaal Rahman a encore frappé ce jeudi 8 juin 2023. Il vient de partager sur Twitter une autre fonctionnalité prometteuse d'Android TV 14. D'après la bêta, il sera possible d'attribuer une touche vierge de sa télécommande à l'application de son choix.

Android TV permettra enfin de personnaliser les touches de la télécommande

En outre, les utilisateurs pourront choisir d'utiliser ce bouton pour afficher ou changer les entrées du téléviseur ou d'autres appareils connectés. Si cette fonctionnalité est actuellement désactivée par défaut sur la bêta, Mishaal Rahman a trouvé le moyen de la déclencher manuellement en fouillant dans le code de la bêta. Comme on peut le voir sur la capture d'écran, il est écrit :

“Créer un raccourci. Vous pouvez appuyer sur le bouton Etoile pour ouvrir votre application TV favorite ou effectuer une action. Choisissez le type de raccourci dans la liste ci-dessous”.

Avant de s'emballer, il faut toutefois rappeler que la télécommande officielle de Google ne dispose pas actuellement de touche Etoile. En d'autres termes, cela sous-entend que la firme de Mountain View compte lancer dans les prochains moins une nouvelle télécommande, équipée cette fois-ci du fameux bouton Etoile. Rappelons qu'on a déjà vu circuler sur le web justement des photos d'une télécommande Google inédite avec d'autres commandes, dont un bouton Etoile.

Hormis Google, il faudra espérer que les autres constructeurs proposent à leur tour des télécommandes avec des boutons vierges, pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette fonctionnalité. C'est déjà le cas de TW Electronics, qui a présenté en janvier 2023 une télécommande compatible Google TV. Si sa particularité première est de fonctionner à l'énergie solaire, nous avons remarqué qu'elle disposait de deux boutons blancs justement.