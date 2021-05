Android TV va permettre d’utiliser votre smartphone comme une télécommande

Android TV n'a pas été oublié lors de la Google I/O. Lors de la conférence d'ouverture, Google a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra de transformer votre smartphone Android en télécommande. Le géant de Mountain View s'est engagé à proposer cette nouvelle option de contrôle à distance d'ici la fin de l'année.

Depuis le début des années 2010, Google permet déjà de se servir de votre smartphone Android pour contrôler une télévision avec Android TV. Pour contrôler le téléviseur, il est nécessaire d'installer une application dédiée via le Play Store : Android TV Remote. Cette application a progressivement été abandonnée par Google. Comme on peut le lire sur la boutique d'applications, elle n'a d'ailleurs pas été mise à jour depuis 2017.

Dans le cadre de la Google I/O, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant de transformer un smartphone en télécommande. Plutôt qu'une application séparée, cette option sera directement intégrée dans le code d'Android. On peut s'attendre à ce que la fonctionnalité soit intégrée à la version finale d'Android 12, dont le déploiement est attendu en septembre prochain. Google se contente d'annoncer une disponibilité “plus tard cette année”.

Votre smartphone Android pourra contrôler une télévision Google TV ou Android TV

Cette fonctionnalité sera donc accessible via l'interface Android de votre téléphone. Comme le montre une illustration mise en ligne par Google, elle permettra de naviguer sur Android Tv via l'écran du smartphone. Pour passer d'un écran à l'autre sur la télévision, il suffit de balayer l'écran. L'interface comprend aussi un bouton pour convoquer Google Assistant, un bouton d'alimentation et des touches pour le volume. Notez que l'option permet d'afficher un clavier virtuel à l'écran, ce qui facilite la saisie d'un mot de passe, du nom d'un film ou d'une série.

Cette nouveauté était déjà apparue dans l'APK d'une mise à jour de Google TV, autrefois appelée Play Movies & TV. Comme on pouvait s'y attendre, l'option permettra à la fois de contrôler les TV sous Android TV et les appareils sous Google TV, le nouvel OS pour téléviseurs. Lors de la conférence Google I/O, Google a aussi annoncé la première beta publique d'Android 12, la fusion de WearOS avec Tizen et des nouveautés pour Google Maps.