Google TV va transformer votre smartphone en télécommande

Google veut donner la possibilité d'utiliser son smartphone comme télécommande pour contrôler son système d'exploitation pour TV. Son application dédiée va ainsi s'inspirer d'Android Remote Control, qui n'a pas été mise à jour depuis 2017. Des lignes de codes découvertes dans l'APK pointent en tout cas dans cette direction.

Cela fait maintenant des années que Google propose aux utilisateurs d'Android TV l'application Remote Control, qui permet d'utiliser son smartphone comme une télécommande pour sa télévision. Néanmoins, la dernière mise à jour de celle-ci remonte maintenant à 2017. Autant dire que la firme de Mountain View a d'autres plans pour son système d'exploitation, comme l'atteste par ailleurs l'arrivée sur le marché de Google TV.

En fouillant dans le code de l'application dédiée, nos confrères de 9to5Google ont découvert que le constructeur pourrait toutefois reprendre le même principe. Cette dernière pourrait ainsi se connecter aux appareils équipés de Google et Android TV, et transformer le smartphone de l'utilisateur en télécommande universelle. Si tel est le cas, cela signerait certainement la fin de l'application Android TV Remote Control.

Sur le même sujet – Google TV officiel : voici l’interface qui remplace Android TV

Contrôlez votre Google TV grâce à votre smartphone

L'APK de Google TV, autrefois appelée Play Movies & TV, a reçu aujourd'hui une mise à jour pour sa version 4.25. Cette dernière inclut des lignes de codes qui pourraient indiquer la présence d'un pad multidirectionnel, des boutons “Entrée” et “Retour”, ainsi qu'un dispositif de connexion entre le smartphone et la télévision. On peut notamment y lire “Vérifiez que votre Android TV est connectée au même réseau WiFi ou Ethernet”, ainsi que “Recherche de votre Android TV sur [NomDuRéseau] et Bluetooth”.

9to5Google indique qu'ils n'ont pas réussi à connecter leur smartphone sur la télévision. Aucun appareil n'a en effet été trouvé, que ce soit en WiFi ou en Bluetooth. Cela peut être dû au fait que la fonctionnalité est encore au stade de développement, et qu'elle n'est pas prévue pour tout de suite. Toutefois, ces informations indiquent que l'application Google TV fonctionnera exactement comme sa grande sœur. Tout en étant bien plus pratique, puisqu'elle ne nécessite pas une application tierce pour contrôler son téléviseur.

Source : 9to5Google