L’IA a un effet inattendu (et néfaste) sur la santé mentale, mais cette psychologue a une solution

La montée en puissance de l'intelligence artificielle fait émerger de nouveaux soucis relatifs à la santé mentale. Une psychologue dont les patients en souffrent donne des conseils sur la marche à suivre dans ces cas-là.

Les nouvelles technologies sont censées améliorer notre quotidien. Mais elles peuvent aussi avoir des effets néfastes en cas d'abus ou d'utilisation détournée. L'intelligence artificielle ne fait pas exception à la règle, au contraire. S'agissant de la dernière avancée majeure à intégrer notre quotidien, comme les smartphones il y a plusieurs années, nous avons encore du mal à nous positionner face à elle. Surtout quand on voit régulièrement ce que l'IA fait de pire, par exemple remplacer les salariés dans de plus en plus d'entreprises.

Dans la grande majorité des cas, les personnes extérieures vont regarder ça d'un œil souvent inquiet, parfois résigné, mais cela ne va pas affecter leur fonctionnement quotidien. Pour d'autres en revanche, il est très difficile d'arrêter de penser à ce que l'IA est en train de transformer. Elaine Ryan, psychologue, explique recevoir de plus en plus de patients pour ce qu'ils appellent eux-même une angoisse ou une anxiété face à l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle peut avoir un impact négatif précis sur la santé mentale

Il est facile de penser que cette peur se résume à celle de perdre son travail au profit d'une IA. C'est en réalité plus complexe que ça. Les personnes racontent ne plus se sentir utiles. Elles ne voient pas ce qu'elles peuvent offrir de plus qu'une IA qui fera souvent mieux qu'elles dans la plupart des tâches. S'en suit une spirale descendante qui se termine souvent par une apathie générale : à quoi bon faire quoi que ce soit si l'intelligence artificielle peut s'en charger ?

La psychologue rappelle cependant qu'il ne s'agit pas d'une forme d'anxiété spécifique à l'IA. C'est de l'anxiété, point. Et pour la combattre, il ne faut pas éviter ce qui la déclenche, au contraire. “Faites de petits pas vers ce que vous craignez. La compréhension réduit la peur – de l'IA et de l'anxiété elle-même“, résume Elaine Ryan. Si vous êtes dans cette situation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, le mieux à faire reste de consulter un professionnel.