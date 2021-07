Android : si vous avez encore un smartphone sous Jelly Bean, vous pouvez lui dire adieu

Les rares smartphones sous Android Jelly Bean encore en activité ne pourront bientôt plus bénéficier des Play Services de Google. En clair, ils ne pourront plus profiter de la moindre mise à jour d'application, sauf cas exceptionnel de la part des développeurs.

Annoncé en juin 2012, Android Jelly Bean s'apprête à tirer sa révérence. Si le système n'est de toute façon plus mis à jour depuis plus de 7 ans (la dernière version remonte à octobre 2013), Google va définitivement y mettre un terme. En août prochain, les Google Play Services ne supporteront plus cette ancienne édition d'Android.

À compter de la version 31.30.99 des Google Play Services, Android Jelly Bean ne sera plus pris en charge. En clair, l'ensemble des applications qui ont recours aux Play Services ne pourront plus bénéficier d'un quelconque support ni de la moindre mise à jour. Ce qui signifie la mort des mises à jour des applications tournant sous l'ancienne version de l'OS.

Google lâche Android Jelly Bean une bonne fois pour toutes

Ce changement concerne en premier lieu les développeurs qui ont recours toujours à des niveaux d'API 16, 17 ou 18 dans leur SDK. Même s'il leur sera toujours possible de les utiliser dans leur kit de développement, ils rencontreront probablement des erreurs au moment de la compilation de leurs applications. Bien évidemment, les développeurs pourront toujours compiler leurs applications à l'aide d'une ancienne version de leur API. Mais il leur faudra également la créer avec une API de niveau 19 ou supérieure pour être pris en charge par les Play Services.

En conséquence de quoi, il y a donc de très fortes probabilités que l'ensemble des développeurs abandonnent toute tentative de compatibilité avec Jelly Bean. À terme, les utilisateurs de smartphones sous Jelly Bean ne devraient plus pouvoir bénéficier de la moindre mise à jour de leurs applications.

En septembre 2020, seulement 0,46% des smartphones Android fonctionnaient encore sous Jelly Bean si l'on en croit les statistiques de Statcounter. À l'heure actuelle, Google lui-même estime ce chiffre à moins de 1%. À titre de comparaison, on compte actuellement près de 36% de smartphones et tablettes sous Android 10 et 17,5% d'appareils sous Android 11.

Source : Google