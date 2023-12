Les iPhone et les smartphones Android vont devenir de plus en plus chers, voici pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de smartphones, il semblerait que les appareils mobiles vont continuer de voir leurs tarifs augmenter au cours des prochaines années, notamment à cause des puces qu’ils utilisent.

La progression constante vers des technologies de puces plus petites et plus avancées fait inévitablement grimper les coûts de fabrication, ce qui constitue une menace potentielle pour l'accessibilité financière des futurs smartphones.

En effet, les analystes d'International Business Strategies (IBS) ont prédit une augmentation significative des coûts des puces avec l'avènement de la technologie de traitement 2 nm, estimant une hausse de 50 % par rapport aux processeurs 3nm. Cette hausse devrait conduire à un prix stupéfiant de 30 000 dollars pour chaque plaquette de puces en 2 nm, alors que les puces gravées en 3 nm ne coûtent qu’environ 20 000 dollars par plaquette.

Les puces pour smartphones vont devenir de plus en plus chères

Selon l'IBS, le coût de la mise en place d'une usine de fabrication de puces à 2 nm d'une capacité mensuelle d'environ 50 000 plaquettes est estimé à 28 milliards de dollars, soit une augmentation notable par rapport aux 20 milliards de dollars nécessaires pour une usine de fabrication de puces à 3 nm d'une capacité de production comparable. L'escalade des coûts est attribuée au besoin croissant d'outils avancés pour la fabrication de plaquettes, en particulier la lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), essentielle pour fabriquer des puces 2nm.

L'impact de cette hausse des coûts devrait se répercuter sur les entreprises qui utilisent des technologies de fabrication de pointe, notamment les fabricants de smartphones. Ceux-ci devraient subir l'effet d'entraînement de l'augmentation des coûts de production par tranche de silicium et par puce, et devront alors répercuter ces augmentations sur le prix de leurs smartphones.

On sait qu’Apple devrait être l’un des premiers à utiliser cette nouvelle gravure en 2 nm, et donc l’un des premiers impactés par ces changements. IBS prévoit un coût par puce de 85 dollars pour une “puce Apple” de 2 nm, contre environ 50 dollars aujourd’hui. Il est donc probable que les iPhone subissent une nouvelle augmentation de prix au cours des prochaines années. Pour rappel, on s’attend à voir les premières puces gravées en 2 nm arriver dès 2025, voire peut-être en 2026.